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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 387388389390>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:59

:!:
Востаннє редагувалось xaos_22 в Вів 15 бер, 2022 19:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:00

  edvardd написав:в Міжнародному аеропорті Херсон, що знаходиться в населеному пункті Чорнобаївка, "влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту".
Він повідомив, що також знищено значну кількість живої сили противника, яка знаходилися в цьому місці. Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати. Джерело: https://censor.net/ua/n3325417

Миші і кактус ... Або там в керівництві наші симпатики сидять або аргентинська диппошта особо забориста пішла
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:11

Вторник 15.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси xyйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 12145 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших.
12145+3419=15564
кроме того, сегодня замочили 4 го генерала...ноу нэйм, документов нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Вторник 15.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси

Откуда у вас такие данные то?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Декілька наступних днів вночі до -10, вдень також мінус.
Окупанти будуть мерзнути.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

lapay написав:
  Starikan написав:Не так просто викреслити це з Конституції.
І партнерам у приватних розмовах треба було більш відкрито про це говорити і Зе, і Петру. Не вірю, що післ 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.

Ніхто не може заборонити якійсь країні намагатися вступити в якийсь союз. НАТО швидше прийняла б рф, ніж Україну. Ми можемо оголосити нейтральний статус, при міжнародних гарантіях, як у Австрії, при умові відновлення територіальної цілістності.
Будапештський меморандум вже пвдаисали
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:15

Лично сам подавал отчет

  Faceless написав:
  edvardd написав:Вторник 15.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси

Откуда у вас такие данные то?

Лично сам подавал отчет
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:дал по башке всему цивилизованному миру


дал по своей башке (у него было 99,99% шансов умереть президентом РФ)
в 2024 избрали бы на 12лет

а теперь войдет в Мировую историю (о чем и мечтал) плешивый *банат
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:17

  Faceless написав:
  edvardd написав:Вторник 15.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси

Откуда у вас такие данные то?

https://t.me/s/generalsvr2
https://t.me/s/generalsvr
https://www.youtube.com/c/GeneralSVR
edvardd
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Интервью с Томом Купером кто не смотрел

https://youtu.be/wHzW-2S93Ec
vitaliian
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