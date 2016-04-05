edvardd написав:в Міжнародному аеропорті Херсон, що знаходиться в населеному пункті Чорнобаївка, "влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту". Він повідомив, що також знищено значну кількість живої сили противника, яка знаходилися в цьому місці. Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати. Джерело: https://censor.net/ua/n3325417
Миші і кактус ... Або там в керівництві наші симпатики сидять або аргентинська диппошта особо забориста пішла
Вторник 15.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси xyйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 12145 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. 12145+3419=15564 кроме того, сегодня замочили 4 го генерала...ноу нэйм, документов нет...
Starikan написав:Не так просто викреслити це з Конституції. І партнерам у приватних розмовах треба було більш відкрито про це говорити і Зе, і Петру. Не вірю, що післ 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.
Ніхто не може заборонити якійсь країні намагатися вступити в якийсь союз. НАТО швидше прийняла б рф, ніж Україну. Ми можемо оголосити нейтральний статус, при міжнародних гарантіях, як у Австрії, при умові відновлення територіальної цілістності.