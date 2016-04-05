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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 388389390391>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:37

  edvardd написав:
  Faceless написав:
  edvardd написав:Вторник 15.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси

Откуда у вас такие данные то?

https://t.me/s/generalsvr2
https://t.me/s/generalsvr
https://www.youtube.com/c/GeneralSVR

Там и про происхождение ковида есть и про то за что стреляли в кернеса, за что убили вороненкова. Почитайте кто ещё не читал, очень познавательно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:42

  Олежан написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/688442716

бучу уже освободили?
где сейчас противник?

Сегодня Бои идут в районе Вышгорода. На счёт что освободили официальной инфы нет, но люди по буче гуляют, а орков не видно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:47

  prodigy написав:Верховна Рада України визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни.

Десь було що ужгородські депутати поголовно записались в тер оборону. Воювати звісно вони не збираються це для них такий собі новий тренд.
Гроші в бюджеті на виплати та пільги ветеранам цікаво де думають брати. Може раша погодиться їм платити.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:56

  Хомякоид написав:Декілька наступних днів вночі до -10, вдень також мінус.
Окупанти будуть мерзнути.

Какие -10 где, в Сибири что ли.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:01

  prodigy написав:
  Starikan написав:дал по башке всему цивилизованному миру
дал по своей башке (у него было 99,99% шансов умереть президентом РФ)
в 2024 избрали бы на 12лет
а теперь войдет в Мировую историю (о чем и мечтал) плешивый *банат

при условии, что цивилизованный мир сумеет дать ему сдачи.
А мировую историю каждый пишет под себя. Рашка под себя переписала историю 20-21 века, есть еще китайская трактовка (где Мао уже сделали светочем нации, забыв и большой скачок, и хунвэйбинов) да мало ли.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:26

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Декілька наступних днів вночі до -10, вдень також мінус.
Окупанти будуть мерзнути.

Какие -10 где, в Сибири что ли.
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Посмотрите. Проверим через пару дней.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.facebook.com/100001034588725/ ... 813650053/
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Даже до Чабанов добралась гуманитарка.
Раздают в групе.
Но мне кажеться еще голод не добрался до Киева.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:36

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Одесса мама.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:00

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что в России остаются ресурсы еще на 10 дней войны с ведением наступательных операций.
"Российские силы "достигнут кульминации" в течение следующих 10 дней, если сохранять давление. У них проблемы с человеческими ресурсами, нехватка боеприпасов. Нужно ускорить/расширить поддержку Украины, чтобы она могла уничтожать российскую артиллерию, ракеты и крылатые ракеты. Сейчас важно "не сбавлять газ", - написал Ходжес 14 марта.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7135963/

Т.е. "нам бы день простоять да ночь продержаться" хотя бы до 24 марта... :roll:
fler
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