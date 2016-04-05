prodigy написав:Верховна Рада України визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни.
Десь було що ужгородські депутати поголовно записались в тер оборону. Воювати звісно вони не збираються це для них такий собі новий тренд. Гроші в бюджеті на виплати та пільги ветеранам цікаво де думають брати. Може раша погодиться їм платити.
Starikan написав:дал по башке всему цивилизованному миру
дал по своей башке (у него было 99,99% шансов умереть президентом РФ) в 2024 избрали бы на 12лет а теперь войдет в Мировую историю (о чем и мечтал) плешивый *банат
при условии, что цивилизованный мир сумеет дать ему сдачи. А мировую историю каждый пишет под себя. Рашка под себя переписала историю 20-21 века, есть еще китайская трактовка (где Мао уже сделали светочем нации, забыв и большой скачок, и хунвэйбинов) да мало ли.
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что в России остаются ресурсы еще на 10 дней войны с ведением наступательных операций. "Российские силы "достигнут кульминации" в течение следующих 10 дней, если сохранять давление. У них проблемы с человеческими ресурсами, нехватка боеприпасов. Нужно ускорить/расширить поддержку Украины, чтобы она могла уничтожать российскую артиллерию, ракеты и крылатые ракеты. Сейчас важно "не сбавлять газ", - написал Ходжес 14 марта. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7135963/
Т.е. "нам бы день простоять да ночь продержаться" хотя бы до 24 марта...