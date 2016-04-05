Цікавий та абсолютно можливий напрямок міркувань у наведених джерелах. Головне питання - як швидко рфія зможе відновити понеціал для нової авантюри? По аналогії з чеченськими війнами 3-4 роки? Фактор санкцій додасть часу.
|
|
|
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:02
Цікавий та абсолютно можливий напрямок міркувань у наведених джерелах. Головне питання - як швидко рфія зможе відновити понеціал для нової авантюри? По аналогії з чеченськими війнами 3-4 роки? Фактор санкцій додасть часу.
Востаннє редагувалось xaos_22 в Вів 15 бер, 2022 21:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:02
Тільки почитати цю історію можна буде лише в чебурнеті
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:04
---
Русня переодевается в гражданскую одежду и ползет на Киев с пригородов, вот решили немного отловить.[/quote]
і в той же час -
Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на поїзді
WTF?[/quote]
what the fake[/quote]
Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії прибули до Києва, їхня зустріч із Зеленським розпочнеться о 20:00 за київським часом, повідомляє чеське телебачення.
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:06
ЗСУ перейшли у контрнаступ: тривають бої за Маріуполь
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:10
Нам потрібно після цього випадку кардинально переглядати оборону доктрину та готуватись до нової війни.
Кожен має вміти стріляти без виключень та вміти мінувати та підривати дорого та мости.
Щоб не було такого що ворожі танки проїжджають через села а місцеві тільки знімають мобілками.
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:14
Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив у вівторок, що відправляє свого міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу до Москви та Києва цього тижня в рамках посередницьких зусиль Туреччини щодо забезпечення припинення вогню в Україні.
Туреччина сильно занепокоєна, що цього року не буде туристів з України та рф. Їх економіка ще до війни погано себе почувала, а тепер і зовсім "ляже". Туристична галузь ще не встигла оговтатись після ковіду, як тут нова біда прийшла..
|