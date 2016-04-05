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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:02

  vitaliian написав:Там и про происхождение ковида есть и про то за что стреляли в кернеса, за что убили вороненкова. Почитайте кто ещё не читал, очень познавательно.

Цікавий та абсолютно можливий напрямок міркувань у наведених джерелах. Головне питання - як швидко рфія зможе відновити понеціал для нової авантюри? По аналогії з чеченськими війнами 3-4 роки? Фактор санкцій додасть часу.
Востаннє редагувалось xaos_22 в Вів 15 бер, 2022 21:03, всього редагувалось 2 разів.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:02

  Starikan написав:
  prodigy написав:
  Starikan написав:дал по башке всему цивилизованному миру
дал по своей башке (у него было 99,99% шансов умереть президентом РФ)
в 2024 избрали бы на 12лет
а теперь войдет в Мировую историю (о чем и мечтал) плешивый *банат

при условии, что цивилизованный мир сумеет дать ему сдачи.
А мировую историю каждый пишет под себя. Рашка под себя переписала историю 20-21 века, есть еще китайская трактовка (где Мао уже сделали светочем нации, забыв и большой скачок, и хунвэйбинов) да мало ли.

Тільки почитати цю історію можна буде лише в чебурнеті
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:04

---
Русня переодевается в гражданскую одежду и ползет на Киев с пригородов, вот решили немного отловить.[/quote]

і в той же час -

Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на поїзді
https://www.rbc.ua/ukr/news/premery-pol ... 36532.html

WTF?[/quote]
what the fake[/quote]




Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії прибули до Києва, їхня зустріч із Зеленським розпочнеться о 20:00 за київським часом, повідомляє чеське телебачення.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:06

ЗСУ перейшли у контрнаступ: тривають бої за Маріуполь

https://www.unian.ua/war/na-okremih-nap ... 45373.html
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:10

  xaos_22 написав:
  vitaliian написав:Там и про происхождение ковида есть и про то за что стреляли в кернеса, за что убили вороненкова. Почитайте кто ещё не читал, очень познавательно.

Цікавий та абсолютно можливий напрямок міркувань у наведених джерелах. Головне питання - як швидко рфія зможе відновити понеціал для нової авантюри? По аналогії з чеченськими війнами 3-4 роки? Фактор санкцій додасть часу.


Нам потрібно після цього випадку кардинально переглядати оборону доктрину та готуватись до нової війни.
Кожен має вміти стріляти без виключень та вміти мінувати та підривати дорого та мости.
Щоб не було такого що ворожі танки проїжджають через села а місцеві тільки знімають мобілками.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:14

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив у вівторок, що відправляє свого міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу до Москви та Києва цього тижня в рамках посередницьких зусиль Туреччини щодо забезпечення припинення вогню в Україні.
Туреччина сильно занепокоєна, що цього року не буде туристів з України та рф. Їх економіка ще до війни погано себе почувала, а тепер і зовсім "ляже". Туристична галузь ще не встигла оговтатись після ковіду, як тут нова біда прийшла..
fler
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