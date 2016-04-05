Цікавий та абсолютно можливий напрямок міркувань у наведених джерелах. Головне питання - як швидко рфія зможе відновити понеціал для нової авантюри? По аналогії з чеченськими війнами 3-4 роки? Фактор санкцій додасть часу.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 21:02
Цікавий та абсолютно можливий напрямок міркувань у наведених джерелах. Головне питання - як швидко рфія зможе відновити понеціал для нової авантюри? По аналогії з чеченськими війнами 3-4 роки? Фактор санкцій додасть часу.
Востаннє редагувалось xaos_22 в Вів 15 бер, 2022 21:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:02
Тільки почитати цю історію можна буде лише в чебурнеті
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:04
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Русня переодевается в гражданскую одежду и ползет на Киев с пригородов, вот решили немного отловить.[/quote]
і в той же час -
Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на поїзді
WTF?[/quote]
what the fake[/quote]
Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії прибули до Києва, їхня зустріч із Зеленським розпочнеться о 20:00 за київським часом, повідомляє чеське телебачення.
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:06
ЗСУ перейшли у контрнаступ: тривають бої за Маріуполь
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:10
Нам потрібно після цього випадку кардинально переглядати оборону доктрину та готуватись до нової війни.
Кожен має вміти стріляти без виключень та вміти мінувати та підривати дорого та мости.
Щоб не було такого що ворожі танки проїжджають через села а місцеві тільки знімають мобілками.
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:14
Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив у вівторок, що відправляє свого міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу до Москви та Києва цього тижня в рамках посередницьких зусиль Туреччини щодо забезпечення припинення вогню в Україні.
Туреччина сильно занепокоєна, що цього року не буде туристів з України та рф. Їх економіка ще до війни погано себе почувала, а тепер і зовсім "ляже". Туристична галузь ще не встигла оговтатись після ковіду, як тут нова біда прийшла..
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:33
Только что в моем автомобильном чате:
В новоотстроееной Украине базы ГСМ должны быть глубоко под землёй. Как и склады вооружения.
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:36
С дивана из бундеса собрались стрелять? Вам хоть удобно будет?
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 15 бер, 2022 22:03
Президент США Джо Байден схвалив виділення Україні 13,6 мільярда доларів термінової допомоги. До цього цю ініціативу підтримав Конгрес.
Скільки з них Україні !? 1.8 млрд ?!
Зате заголовок гучний
Обе стороны объединились вокруг Украины перед лицом войны, начатой Россией, поэтому законопроект включает 13,6 миллиарда долларов гуманитарной и военной помощи Украине и Восточной Европе по сравнению с 10 миллиардами, запрошенными Белым домом на прошлой неделе. Согласно проекту, опубликованному комитетом по ассигнованиям нижней палаты, почти половина этих средств, 6,5 миллиарда, будет передана Министерству обороны, чтобы позволить ему продолжать свои военные операции в странах НАТО в Восточной Европе, а также отправлять военные материалы в Украину. Ассигнования для Украины также включают около 4 миллиардов на помощь беженцам и вынужденным переселенцам, а 1,8 миллиарда будут направлены на удовлетворение экономических потребностей Украины и соседних с ней стран, например, в вопросах энергетики или кибербезопасности. Кроме того, 25 миллионов пойдут на методы борьбы с дезинформацией, а 120 миллионов - в Американское агентство международного развития (USAID) для помощи активистам и независимым СМИ.
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