И Детройтред как военспец был бы уместен. Он же из Харькова, не случилось ли чего? Кстати, сегодня а Днепре в течение суток тревога объявлялась рекордные 5 раз, длительность по 15-20 мин. Надо полагать, что-то пролетало над областью?
ЛАД написав:Всё это, видимо, в разных областях по-разному. Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо.
Возможно. В Сильпо вчера чая нет вообще, крупы - сняты даже стикеры с ценами на поках, не знают когда будет. Здесь полно беженцев, местные говорят столько людей не видели, а обеспечение встало. Яйца, молочное привозят - да, муки нет тоже, как и круп, сахар завозят но он не лежит, в магазине дежурить не будешь. Многие кто вообще не привык в чем то себе отказывать, едут сразу дальше. Кто-то рад и хлебу, как молодая мама радовалась что купила батон и вермишель. Но это не дело. Ладно, нет времени что-то доказывать, у каждого своя правда. Так было и будет. Всем мирного неба.
Давайте так 1 Зараз війна...тому дивуватись що на полицях відсутній наприклад сік Садочок..який випускається в Миколаєві..при наявності інших виробників - якось не серьозно 2 Дивуватись що на полицях замість 5 видів круп і макарон від 5 виробників кожен вид - при наявності у вільному доступі рису, перловки, вівсянки і гречки - нехай від одного виробника - якось також не серьозно... 3 Так повністю зникли мівіна/ролтон/гаряча кружка, практично зникли енергетики, зникають поступово шоколадні батончики ...якось також не серьозно, адже всі повинні розуміти куди вони пішли 4 Якщо замість 10-15 видів печива - доступні крекер , Марія ( тобто тверде печиво) - то може не варто кіпішувати. 5 Хліб, цукор - є , сіль з перебоями , але є Мяса, ковбаси -валом ( правда з пельменями перебої суттєві)
ПС В мене виручка виросла...націнка впала більше ніж виросла виручка..але Львів прийняв + 200 000 = 20% до довоєнної кількості
То хтось ще хоче пожалітись про погане життя?
К сожалению, в Харькове далеко не так. Хотя намного лучше, чем в первую неделю. Завтра выберусь в Рост, отпишусь. Уже писал - очевидно, что в разных местах по-разному.
ЛАД написав:Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п. В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".
Соціалізм головного мозку з елементами коллаборантизму, як на мене і не дивно, причому це вже невиліковно, ні війна , ні обстріли це вже не змінять, яскравий приклад дії комуністичної пропаганди минулого
я ж говорил, что старый комуняка не излечим
А я говорю, что Вы за последние годы, к сожалению, похоже увлеклись немного не теми идеями. Интересно, кто Вам "открывает глаза"? Жаль. От Васи ничего другого ожидать не приходится, но Вы-то умнее.