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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:04

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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:30

  Олежан написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/688442716

бучу уже освободили?
где сейчас противник?

Из фб
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:41

  Хомякоид написав:.........
А где Флай ? Забанен ?

До 20 числа.
А где Казак-Характерник пропал? Не вытащили ли его из подвала?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:47

И Детройтред как военспец был бы уместен. Он же из Харькова, не случилось ли чего?
Кстати, сегодня а Днепре в течение суток тревога объявлялась рекордные 5 раз, длительность по 15-20 мин. Надо полагать, что-то пролетало над областью?
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:54

  budivelnik написав:
  копейка написав:
  ЛАД написав:Всё это, видимо, в разных областях по-разному.
Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо.
Возможно. В Сильпо вчера чая нет вообще, крупы - сняты даже стикеры с ценами на поках, не знают когда будет. Здесь полно беженцев, местные говорят столько людей не видели, а обеспечение встало. Яйца, молочное привозят - да, муки нет тоже, как и круп, сахар завозят но он не лежит, в магазине дежурить не будешь. Многие кто вообще не привык в чем то себе отказывать, едут сразу дальше. Кто-то рад и хлебу, как молодая мама радовалась что купила батон и вермишель. Но это не дело.
Ладно, нет времени что-то доказывать, у каждого своя правда. Так было и будет.
Всем мирного неба.
Давайте так
1 Зараз війна...тому дивуватись що на полицях відсутній наприклад сік Садочок..який випускається в Миколаєві..при наявності інших виробників - якось не серьозно
2 Дивуватись що на полицях замість 5 видів круп і макарон від 5 виробників кожен вид - при наявності у вільному доступі рису, перловки, вівсянки і гречки - нехай від одного виробника - якось також не серьозно...
3 Так повністю зникли мівіна/ролтон/гаряча кружка, практично зникли енергетики, зникають поступово шоколадні батончики ...якось також не серьозно, адже всі повинні розуміти куди вони пішли
4 Якщо замість 10-15 видів печива - доступні крекер , Марія ( тобто тверде печиво) - то може не варто кіпішувати.
5 Хліб, цукор - є , сіль з перебоями , але є
Мяса, ковбаси -валом ( правда з пельменями перебої суттєві)

ПС
В мене виручка виросла...націнка впала більше ніж виросла виручка..але Львів прийняв + 200 000 = 20% до довоєнної кількості

То хтось ще хоче пожалітись про погане життя?

К сожалению, в Харькове далеко не так. Хотя намного лучше, чем в первую неделю.
Завтра выберусь в Рост, отпишусь.
Уже писал - очевидно, что в разных местах по-разному.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:57

  prodigy написав:
  Hotab написав:ЛАД , і всі міста ( а останнім часом був у Чернівцях, Львові) битком забиті туристами. Львів той взагалі навіть на сирену не реагує: мами з колясками в парку сидять)))


тоже не реагирую, включаю youtube или читаю новости

Я тоже. Почти.
Разница только в том, что ни во Львове, ни в Одессе не стреляют. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:01

  prodigy написав:
  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п.
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".

Соціалізм головного мозку з елементами коллаборантизму, як на мене і не дивно, причому це вже невиліковно, ні війна , ні обстріли це вже не змінять, яскравий приклад дії комуністичної пропаганди минулого :(


я ж говорил, что старый комуняка не излечим

А я говорю, что Вы за последние годы, к сожалению, похоже увлеклись немного не теми идеями. Интересно, кто Вам "открывает глаза"?
Жаль.
От Васи ничего другого ожидать не приходится, но Вы-то умнее.
ЛАД
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  #<1 ... 389390391392
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