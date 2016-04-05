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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 390391392393>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:04

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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:30

  Олежан написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/688442716

бучу уже освободили?
где сейчас противник?

Из фб
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:41

  Хомякоид написав:.........
А где Флай ? Забанен ?

До 20 числа.
А где Козак-Характерник пропал? Не вытащили ли его из подвала?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 бер, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:47

И Детройтред как военспец был бы уместен. Он же из Харькова, не случилось ли чего?
Кстати, сегодня а Днепре в течение суток тревога объявлялась рекордные 5 раз, длительность по 15-20 мин. Надо полагать, что-то пролетало над областью?
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:54

  budivelnik написав:
  копейка написав:
  ЛАД написав:Всё это, видимо, в разных областях по-разному.
Кое-где ситуация, наверно, нормальная, но далеко не везде. И это вполне объяснимо.
Возможно. В Сильпо вчера чая нет вообще, крупы - сняты даже стикеры с ценами на поках, не знают когда будет. Здесь полно беженцев, местные говорят столько людей не видели, а обеспечение встало. Яйца, молочное привозят - да, муки нет тоже, как и круп, сахар завозят но он не лежит, в магазине дежурить не будешь. Многие кто вообще не привык в чем то себе отказывать, едут сразу дальше. Кто-то рад и хлебу, как молодая мама радовалась что купила батон и вермишель. Но это не дело.
Ладно, нет времени что-то доказывать, у каждого своя правда. Так было и будет.
Всем мирного неба.
Давайте так
1 Зараз війна...тому дивуватись що на полицях відсутній наприклад сік Садочок..який випускається в Миколаєві..при наявності інших виробників - якось не серьозно
2 Дивуватись що на полицях замість 5 видів круп і макарон від 5 виробників кожен вид - при наявності у вільному доступі рису, перловки, вівсянки і гречки - нехай від одного виробника - якось також не серьозно...
3 Так повністю зникли мівіна/ролтон/гаряча кружка, практично зникли енергетики, зникають поступово шоколадні батончики ...якось також не серьозно, адже всі повинні розуміти куди вони пішли
4 Якщо замість 10-15 видів печива - доступні крекер , Марія ( тобто тверде печиво) - то може не варто кіпішувати.
5 Хліб, цукор - є , сіль з перебоями , але є
Мяса, ковбаси -валом ( правда з пельменями перебої суттєві)

ПС
В мене виручка виросла...націнка впала більше ніж виросла виручка..але Львів прийняв + 200 000 = 20% до довоєнної кількості

То хтось ще хоче пожалітись про погане життя?

К сожалению, в Харькове далеко не так. Хотя намного лучше, чем в первую неделю.
Завтра выберусь в Рост, отпишусь.
Уже писал - очевидно, что в разных местах по-разному.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:57

  prodigy написав:
  Hotab написав:ЛАД , і всі міста ( а останнім часом був у Чернівцях, Львові) битком забиті туристами. Львів той взагалі навіть на сирену не реагує: мами з колясками в парку сидять)))


тоже не реагирую, включаю youtube или читаю новости

Я тоже. Почти.
Разница только в том, что ни во Львове, ни в Одессе не стреляют. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:01

  prodigy написав:
  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Но я как-то немного пользы вижу от выхода на работу продавцов, парикмахеров и т.п.
В ту войну было: "Всё для фронта, всё для победы!".

Соціалізм головного мозку з елементами коллаборантизму, як на мене і не дивно, причому це вже невиліковно, ні війна , ні обстріли це вже не змінять, яскравий приклад дії комуністичної пропаганди минулого :(


я ж говорил, что старый комуняка не излечим

А я говорю, что Вы за последние годы, к сожалению, похоже увлеклись немного не теми идеями. Интересно, кто Вам "открывает глаза"?
Жаль.
От Васи ничего другого ожидать не приходится, но Вы-то умнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Надо полагать, что-то пролетало над областью?

тревога если летит по направлению к области
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:15

  helter написав:
  Хомякоид написав: Нам потрібно після цього випадку кардинально переглядати оборону доктрину та готуватись до нової війни.
Кожен має вміти стріляти без виключень та вміти мінувати та підривати дорого та мости.
Щоб не було такого що ворожі танки проїжджають через села а місцеві тільки знімають мобілками.

С дивана из бундеса собрались стрелять? Вам хоть удобно будет?

Та самые активные "воины диванного фронта" - это те кто разехался по заграницах. Заметил даже связь: чем больше количество лет за границей - тем активнее призывы взрывать мосты и готовить "смузи". Также большую активность проявляют воины с алкоголем.
Востаннє редагувалось Negotive в Вів 15 бер, 2022 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зрада на кожному кроці. Вже й мільярди не туда і не стільки. Байден наш форум даремно не читає, прям губиться в трьох соснах дідо
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