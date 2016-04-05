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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:21

  Starikan написав:И Детройтред как военспец был бы уместен. Он же из Харькова, не случилось ли чего?
Кстати, сегодня а Днепре в течение суток тревога объявлялась рекордные 5 раз, длительность по 15-20 мин. Надо полагать, что-то пролетало над областью?

Детройтред не харьковчанин. К сожалению, не помню, откуда он.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:23

  edvardd написав:
  Faceless написав:
  edvardd написав:Вторник 15.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси

Откуда у вас такие данные то?

https://t.me/s/generalsvr2
https://t.me/s/generalsvr
https://www.youtube.com/c/GeneralSVR

Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал".
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:31

  vitaliian написав:
  Олежан написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/688442716

бучу уже освободили?
где сейчас противник?

Из фб
Зображення

Якщо від авторів "800 одиниць знищили чи привид збив 41й літак" - то тягне інфодиверсію. Але ж вірити ой як хочеться
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 00:17

https://www.unian.ua/politics/zelenskiy ... 45496.html

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 00:30

  Starikan написав:
  prodigy написав:
  Starikan написав:Не вірю, що після 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.

ты виноват, что хочется мне кушать...
был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот

Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии.
Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.

А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру.

"Цивилизованный мир" сам довёл до этой стадии. А теперь нашими руками и кровью пытается это исправить.
Да и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.
Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.
А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.
В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.
Запад останется в плюсе.
Он, конечно, понесёт некоторые финансовые потери, но зато получит ослабление России, преданность Украины, новые человеческие ресурсы (наши беженцы) - причём относительно близкие по менталитету и религии.
А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.
ЛАД
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  #<1 ... 390391392393
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