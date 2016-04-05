Детройтред не харьковчанин. К сожалению, не помню, откуда он.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 23:21
Детройтред не харьковчанин. К сожалению, не помню, откуда он.
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:23
Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал".
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:31
Додано: Сер 16 бер, 2022 00:17
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії
Додано: Сер 16 бер, 2022 00:30
"Цивилизованный мир" сам довёл до этой стадии. А теперь нашими руками и кровью пытается это исправить.
Да и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.
Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.
А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.
В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.
Запад останется в плюсе.
Он, конечно, понесёт некоторые финансовые потери, но зато получит ослабление России, преданность Украины, новые человеческие ресурсы (наши беженцы) - причём относительно близкие по менталитету и религии.
А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.
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