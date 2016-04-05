Додано: Сер 16 бер, 2022 00:30

Starikan написав: prodigy написав: Starikan написав: Не вірю, що після 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це. Не вірю, що після 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.

ты виноват, что хочется мне кушать...

был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот ты виноват, что хочется мне кушать...был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот

Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии.

Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.



А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру. Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии.Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру.

"Цивилизованный мир" сам довёл до этой стадии. А теперь нашими руками и кровью пытается это исправить.Да и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.Запад останется в плюсе.Он, конечно, понесёт некоторые финансовые потери, но зато получит ослабление России, преданность Украины, новые человеческие ресурсы (наши беженцы) - причём относительно близкие по менталитету и религии.А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.