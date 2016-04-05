Детройтред не харьковчанин. К сожалению, не помню, откуда он.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 23:21
Детройтред не харьковчанин. К сожалению, не помню, откуда он.
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:23
Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал".
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:31
Додано: Сер 16 бер, 2022 00:17
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії
Додано: Сер 16 бер, 2022 00:30
"Цивилизованный мир" сам довёл до этой стадии. А теперь нашими руками и кровью пытается это исправить.
Да и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.
Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.
А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.
В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.
Запад останется в плюсе.
Он, конечно, понесёт некоторые финансовые потери, но зато получит ослабление России, преданность Украины, новые человеческие ресурсы (наши беженцы) - причём относительно близкие по менталитету и религии.
А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.
Додано: Сер 16 бер, 2022 02:08
Хотелось бы верить его оценке потерь вооружений России.
Додано: Сер 16 бер, 2022 05:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
он говорил об этом в одном из последних видео на Ютубе, сам он бывший разведчик, если вкратце часть офицеров фсб недовольны пуйлом поэтому сливают информацию (и не только ему). Как вы понимаете, поименно источники ради вашего любопытства сливать не будут. Это жизни людей.
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