Додано: Сер 16 бер, 2022 07:40

vitaliian написав:

Власти Запорожья заявили о взрыве на железнодорожном вокзале «Запорожье-2».

[/quote]в 5:10 был двойной взрыв - работала ПВО, может остатки и упали...тревоги небыло..Список дохлых командорусликов:генерал-майор тушаев магомедгенерал-майор герасимов виталийгенерал-майор колесников андрейгенерал-майор суховецкий андрейгенерал-майор олег митяевполковник захаров андрейполковник порохня сергейполковник николаев игорьподполковник агарков юрийподполковник софронов дмитрийподполковник ермолин михаилсписок далеко не полон, и регулярно пополняется...Roman Boyko :Не вірте московитам!Ви знаєте,коли вони стають " хороші".Галина Ковальчук🤦‍♂️🤦‍♀️🎪🤡🤹Увечері 14 березня опозиційні російські канали розповсюдили відео про дівчину, яка вийшла з плакатом під час ефіру Катерини Андрєєвої на "Паслєднєм канале" РФ. Чесно, ми навіть трохи здивувалися, а коли здивування пройшло, почали робити те, що робимо найкраще: розбивати інформаційні спецоперації РФСР.🔮 Як професійні медійники, в 13 пунктах пояснюємо, чому це загалом погана новина і черговий акт гібридної війни РФ проти України.1. Це сценарна робота.2. Співвласником "Паслєднєва канала" є Костянтин Ернст, який хоче уникнути відповідальності перед світом за пропаганду.3. Запис з'явився на ресурсах похресниці Путіна Ксенії Собчак та у колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського.4. Одразу з'явилися записи телеефіру, які начебто знімали глядачі. Ви часто знімаєте телевізор на відео, особливо звичайні вечірні новини? Тобто, на її появу чекали.5. Також миттєво (хоча начебто це було записано заздалегідь) на ресурсах Собчак з'явився запис її каяття. Звідки його отримала Собчак? Де це відео лежало до виходу?6. Промова дівчини охоплює забагато проблем: ”за все хороше, проти всього поганого”. Тут вам і мітинги за Навального, і батько-укрАїнець - усе за методичками, в яких впізнається ще почерк Суркова.7. Контент створено професійно, так, щоб викликати емоції, це одна з перших ознак підготовки до вкидання в інфопростір.8. Дівчина з плакатом одразу стала топом в іноземних сегментах Twitter. Зазвичай таке планується заздалегідь.9. Тобто, поки в Україні продовжують гинути люди, в світі шириться класичний наратив, який розповсюджують російські ліберали: що дівчина, яка отримує звичайне адміністративне покарання, більша жертва, ніж люди, які знаходяться під обстрілами в українських містах