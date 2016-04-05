Детройтред не харьковчанин. К сожалению, не помню, откуда он.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 23:21
Детройтред не харьковчанин. К сожалению, не помню, откуда он.
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:23
Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал".
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:31
Додано: Сер 16 бер, 2022 00:17
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії
Додано: Сер 16 бер, 2022 00:30
"Цивилизованный мир" сам довёл до этой стадии. А теперь нашими руками и кровью пытается это исправить.
Да и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.
Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.
А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.
В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.
Запад останется в плюсе.
Он, конечно, понесёт некоторые финансовые потери, но зато получит ослабление России, преданность Украины, новые человеческие ресурсы (наши беженцы) - причём относительно близкие по менталитету и религии.
А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.
Додано: Сер 16 бер, 2022 02:08
Хотелось бы верить его оценке потерь вооружений России.
Додано: Сер 16 бер, 2022 05:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
он говорил об этом в одном из последних видео на Ютубе, сам он бывший разведчик, если вкратце часть офицеров фсб недовольны пуйлом поэтому сливают информацию (и не только ему). Как вы понимаете, поименно источники ради вашего любопытства сливать не будут. Это жизни людей.
Додано: Сер 16 бер, 2022 07:14
Наверное фейк но смешно
Додано: Сер 16 бер, 2022 07:39
Додано: Сер 16 бер, 2022 07:40
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в 5:10 был двойной взрыв - работала ПВО, может остатки и упали...
тревоги небыло..
Список дохлых командорусликов:
генерал-майор тушаев магомед
генерал-майор герасимов виталий
генерал-майор колесников андрей
генерал-майор суховецкий андрей
генерал-майор олег митяев
полковник захаров андрей
полковник порохня сергей
полковник николаев игорь
подполковник агарков юрий
подполковник софронов дмитрий
подполковник ермолин михаил
список далеко не полон, и регулярно пополняется...
Roman Boyko :
Не вірте московитам!Ви знаєте,коли вони стають " хороші".
Галина Ковальчук
🤦♂️🤦♀️🎪🤡🤹Увечері 14 березня опозиційні російські канали розповсюдили відео про дівчину, яка вийшла з плакатом під час ефіру Катерини Андрєєвої на "Паслєднєм канале" РФ. Чесно, ми навіть трохи здивувалися, а коли здивування пройшло, почали робити те, що робимо найкраще: розбивати інформаційні спецоперації РФСР.
🔮 Як професійні медійники, в 13 пунктах пояснюємо, чому це загалом погана новина і черговий акт гібридної війни РФ проти України.
1. Це сценарна робота.
2. Співвласником "Паслєднєва канала" є Костянтин Ернст, який хоче уникнути відповідальності перед світом за пропаганду.
3. Запис з'явився на ресурсах похресниці Путіна Ксенії Собчак та у колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського.
4. Одразу з'явилися записи телеефіру, які начебто знімали глядачі. Ви часто знімаєте телевізор на відео, особливо звичайні вечірні новини? Тобто, на її появу чекали.
5. Також миттєво (хоча начебто це було записано заздалегідь) на ресурсах Собчак з'явився запис її каяття. Звідки його отримала Собчак? Де це відео лежало до виходу?
6. Промова дівчини охоплює забагато проблем: ”за все хороше, проти всього поганого”. Тут вам і мітинги за Навального, і батько-укрАїнець - усе за методичками, в яких впізнається ще почерк Суркова.
7. Контент створено професійно, так, щоб викликати емоції, це одна з перших ознак підготовки до вкидання в інфопростір.
8. Дівчина з плакатом одразу стала топом в іноземних сегментах Twitter. Зазвичай таке планується заздалегідь.
9. Тобто, поки в Україні продовжують гинути люди, в світі шириться класичний наратив, який розповсюджують російські ліберали: що дівчина, яка отримує звичайне адміністративне покарання, більша жертва, ніж люди, які знаходяться під обстрілами в українських містах
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