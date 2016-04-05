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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 391392393394>
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:21

  Starikan написав:И Детройтред как военспец был бы уместен. Он же из Харькова, не случилось ли чего?
Кстати, сегодня а Днепре в течение суток тревога объявлялась рекордные 5 раз, длительность по 15-20 мин. Надо полагать, что-то пролетало над областью?

Детройтред не харьковчанин. К сожалению, не помню, откуда он.
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:23

  edvardd написав:
  Faceless написав:
  edvardd написав:Вторник 15.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси

Откуда у вас такие данные то?

https://t.me/s/generalsvr2
https://t.me/s/generalsvr
https://www.youtube.com/c/GeneralSVR

Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:31

  vitaliian написав:
  Олежан написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/688442716

бучу уже освободили?
где сейчас противник?

Из фб
Зображення

Якщо від авторів "800 одиниць знищили чи привид збив 41й літак" - то тягне інфодиверсію. Але ж вірити ой як хочеться
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 00:17

https://www.unian.ua/politics/zelenskiy ... 45496.html

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 00:30

  Starikan написав:
  prodigy написав:
  Starikan написав:Не вірю, що після 2014 вони не розуміли можливої реакції путіна на це.

ты виноват, что хочется мне кушать...
был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот

Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии.
Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.

А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру.

"Цивилизованный мир" сам довёл до этой стадии. А теперь нашими руками и кровью пытается это исправить.
Да и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.
Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.
А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.
В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.
Запад останется в плюсе.
Он, конечно, понесёт некоторые финансовые потери, но зато получит ослабление России, преданность Украины, новые человеческие ресурсы (наши беженцы) - причём относительно близкие по менталитету и религии.
А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 02:08

  edvardd написав:
  Faceless написав:
  edvardd написав:Вторник 15.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси

Откуда у вас такие данные то?

..........
https://www.youtube.com/c/GeneralSVR

Хотелось бы верить его оценке потерь вооружений России.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 05:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал"
он говорил об этом в одном из последних видео на Ютубе, сам он бывший разведчик, если вкратце часть офицеров фсб недовольны пуйлом поэтому сливают информацию (и не только ему). Как вы понимаете, поименно источники ради вашего любопытства сливать не будут. Это жизни людей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 07:14

Наверное фейк но смешно

https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.o ... 16/459248/

Зображення

Страна-агрессор якобы обратилась за помощью к Северной Корее из-за войны РФ против Украины. Однако Ким Чен Ын назвал РФ "слишком сумасшедшей".

Об этом сообщают издания Mirror и Еxpress со ссылкой на данные автора XSoviet-News Сары Херст.

Как отмечается, РФ якобы обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи. Однако Ким Чен Ын отказал Путину в оказании поддержки.

Сара Херст заявила: "Россия, как сообщается, обратилась к Северной Корее с просьбой о помощи в ее неудачном вторжении. Северная Корея ответила: "Вы слишком безумны для нас".


Президент США Байден 16 марта намерен объявить о выделении Украине военной помощи на сумму более $1 млрд, - The Wall Street Journal


Власти Запорожья заявили о взрыве на железнодорожном вокзале «Запорожье-2».
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 07:39

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Окупанты мерзнут, ночью до -10, днем тоже минус.
Было бы лучше конечно -20, но и так неплохо.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 07:40

  vitaliian написав:

Власти Запорожья заявили о взрыве на железнодорожном вокзале «Запорожье-2».
[/quote]
в 5:10 был двойной взрыв - работала ПВО, может остатки и упали...
тревоги небыло..


Список дохлых командорусликов:
генерал-майор тушаев магомед
генерал-майор герасимов виталий
генерал-майор колесников андрей
генерал-майор суховецкий андрей
генерал-майор олег митяев
полковник захаров андрей
полковник порохня сергей
полковник николаев игорь
подполковник агарков юрий
подполковник софронов дмитрий
подполковник ермолин михаил
список далеко не полон, и регулярно пополняется...

Roman Boyko :
Не вірте московитам!Ви знаєте,коли вони стають " хороші".
Галина Ковальчук
🤦‍♂️🤦‍♀️🎪🤡🤹Увечері 14 березня опозиційні російські канали розповсюдили відео про дівчину, яка вийшла з плакатом під час ефіру Катерини Андрєєвої на "Паслєднєм канале" РФ. Чесно, ми навіть трохи здивувалися, а коли здивування пройшло, почали робити те, що робимо найкраще: розбивати інформаційні спецоперації РФСР.
🔮 Як професійні медійники, в 13 пунктах пояснюємо, чому це загалом погана новина і черговий акт гібридної війни РФ проти України.
1. Це сценарна робота.
2. Співвласником "Паслєднєва канала" є Костянтин Ернст, який хоче уникнути відповідальності перед світом за пропаганду.
3. Запис з'явився на ресурсах похресниці Путіна Ксенії Собчак та у колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського.
4. Одразу з'явилися записи телеефіру, які начебто знімали глядачі. Ви часто знімаєте телевізор на відео, особливо звичайні вечірні новини? Тобто, на її появу чекали.
5. Також миттєво (хоча начебто це було записано заздалегідь) на ресурсах Собчак з'явився запис її каяття. Звідки його отримала Собчак? Де це відео лежало до виходу?
6. Промова дівчини охоплює забагато проблем: ”за все хороше, проти всього поганого”. Тут вам і мітинги за Навального, і батько-укрАїнець - усе за методичками, в яких впізнається ще почерк Суркова.
7. Контент створено професійно, так, щоб викликати емоції, це одна з перших ознак підготовки до вкидання в інфопростір.
8. Дівчина з плакатом одразу стала топом в іноземних сегментах Twitter. Зазвичай таке планується заздалегідь.
9. Тобто, поки в Україні продовжують гинути люди, в світі шириться класичний наратив, який розповсюджують російські ліберали: що дівчина, яка отримує звичайне адміністративне покарання, більша жертва, ніж люди, які знаходяться під обстрілами в українських містах
edvardd
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