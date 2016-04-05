ЛАД написав:

Starikan написав: prodigy написав: ты виноват, что хочется мне кушать...

был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот ты виноват, что хочется мне кушать...был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот

Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии.

Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.



А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру. Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии.Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру.

"Цивилизованный мир" сам довёл до этой стадии. А теперь нашими руками и кровью пытается это исправить.Да и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.Запад останется в плюсе.Он, конечно, понесёт некоторые финансовые потери, но зато получит ослабление России, преданность Украины, новые человеческие ресурсы (наши беженцы) - причём относительно близкие по менталитету и религии.А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.