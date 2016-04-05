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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 392393394395396>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 07:49

А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.[/quote
Якось дуже швидко наші чиновники взялись ділити шкуру невбитого Маршалла. Думаю ніхто грошей їм не дасть. Буде новий уряд максимально аполітичних безликих фахівців а кошти на відбудову будуть виділятись на конкретні проекти під управлінням якихось західних фондів і розпорядників.
Але все це ще не завтра ...
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:11

  ЛАД написав:
  prodigy написав:

Так что, есть всё же и нормальные русские?


то что девушка вышла с плакатом "в прямом эфире"-это очередная фишка от ФСБ

почему? потому что в мордере больше 10 лет нет никаких "прямых эфиров"

для чего это допустили?

-показать миру, что "не все русские плохие" (поэтому санкции против всего населения -это слишком, к тому же хотят открыть европейскому/американскому бизнесу лазейку, чтобы вернуться

- показать, что в "демократической стране" такое возможно
- ФСБ троллит Путина

а почему виноваты ВСЕ РОССИЯНЕ? вот вам детальное объяснение
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:23

Чому зупинили виробництво жгутів для європейських автовиробників ?
Фольцваген переводить виробництво на неповну неділю.
Наскільки я зрозумів всі заводи знаходяться на Центральній та Західній Україні.
Треба швидко запускати знов.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:25

  Hotab написав:Только что в моем автомобильном чате:

Всем привет. В Никополе только, что взорвали большую воинскую часть ГСМ, прилетела ракета, чуть окна неповылетали, я живу 15/20км от части ГСМ, от нас постоянно, каждый день ходили колоны бензовозов и топливозаправщики, всё горит и пылает(((


В новоотстроееной Украине базы ГСМ должны быть глубоко под землёй. Как и склады вооружения. :(


в СА было так, почему это похерили?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:41

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:44

Эти наши дебилы никогда наверное не научатся не снимать и не выкладывать подробные видео, куда попало, насколько точно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.
Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.
А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.
В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.

Гітлер і поляки, друга світова. Хто винен? Не треба виправдовувати агресора. Біснуватий фюрер почав цю війну, а не Зеленський чи Порошенко.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:18

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  prodigy написав:ты виноват, что хочется мне кушать...
был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот

Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии.
Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.

А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру.

"Цивилизованный мир" сам довёл до этой стадии. А теперь нашими руками и кровью пытается это исправить.
Да и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.
Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.
А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.
В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.
Запад останется в плюсе.
Он, конечно, понесёт некоторые финансовые потери, но зато получит ослабление России, преданность Украины, новые человеческие ресурсы (наши беженцы) - причём относительно близкие по менталитету и религии.
А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.

Для коллективного запада чем дольше идет война, тем лучше.
Есть еще один ресурс - земля, будем расплачиваться за помощь от запада продажей земли, причем по бросовой цене. Такой себе "план Маршалла".
Было бы хорошо ограничить владение землей до 10 га в одни руки гражданам Украины и 6 соток (придомовой участок) для иностранцев вдали не менее 25 км от границы и прибережной зоны. Аналогично для юридических лиц.
Востаннє редагувалось Guineapig в Сер 16 бер, 2022 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Василь-Рівне
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