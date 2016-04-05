А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.[/quote Якось дуже швидко наші чиновники взялись ділити шкуру невбитого Маршалла. Думаю ніхто грошей їм не дасть. Буде новий уряд максимально аполітичних безликих фахівців а кошти на відбудову будуть виділятись на конкретні проекти під управлінням якихось західних фондів і розпорядників. Але все це ще не завтра ...
Чому зупинили виробництво жгутів для європейських автовиробників ? Фольцваген переводить виробництво на неповну неділю. Наскільки я зрозумів всі заводи знаходяться на Центральній та Західній Україні. Треба швидко запускати знов.
Hotab написав:Только что в моем автомобильном чате:
Всем привет. В Никополе только, что взорвали большую воинскую часть ГСМ, прилетела ракета, чуть окна неповылетали, я живу 15/20км от части ГСМ, от нас постоянно, каждый день ходили колоны бензовозов и топливозаправщики, всё горит и пылает(((
В новоотстроееной Украине базы ГСМ должны быть глубоко под землёй. Как и склады вооружения.
ЛАД написав:и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов. Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор. А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё. В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.
Гітлер і поляки, друга світова. Хто винен? Не треба виправдовувати агресора. Біснуватий фюрер почав цю війну, а не Зеленський чи Порошенко.
prodigy написав:ты виноват, что хочется мне кушать... был бы человек , а дело найдется (Усатый), вон Навальному 13 строгача (сидел бы себе в Германии, дон-кихот
Хотел только сказать, что нужно учитывать реалии. Приведенный вами пример Навального фактически это подтверждает.
А все эти обещания ПДЧ после 2008 были только ходами в игре против бесноватого. А тот в итоге смешал фигуры и дал по башке всему цивилизованному миру.
"Цивилизованный мир" сам довёл до этой стадии. А теперь нашими руками и кровью пытается это исправить. Да и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов. Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор. А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё. В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении. Запад останется в плюсе. Он, конечно, понесёт некоторые финансовые потери, но зато получит ослабление России, преданность Украины, новые человеческие ресурсы (наши беженцы) - причём относительно близкие по менталитету и религии. А с "планом Маршалла"... Посмотрим, что будет в реальности, как-то давно мы уже надеялись на это.
Для коллективного запада чем дольше идет война, тем лучше. Есть еще один ресурс - земля, будем расплачиваться за помощь от запада продажей земли, причем по бросовой цене. Такой себе "план Маршалла". Было бы хорошо ограничить владение землей до 10 га в одни руки гражданам Украины и 6 соток (придомовой участок) для иностранцев вдали не менее 25 км от границы и прибережной зоны. Аналогично для юридических лиц.
Востаннє редагувалось Guineapig в Сер 16 бер, 2022 09:34, всього редагувалось 1 раз.