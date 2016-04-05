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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 бер, 2022 09:57
Guineapig
відпочинь трохи від сайту і інтернету взагалі, пишешь якісь безглуздя і ображаєшся
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prodigy
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Додано: Сер 16 бер, 2022 09:58
greenozon написав:
https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-zustrivsya-z-prem-yer-ministrami-polshchi-sloveniji-ta-chehiji-novini-ukrajina-11745496.html
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії
Приехали сказать слова поддержки, или приехали убеждать в чем-то: заключать мир или продолжать войну? Какая цель визита. Так и понял, зачем ехать в такую даль в такое время. Поддержать можно и в зуме.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 09:59
lapay написав: vitaliian написав: ЛАД написав:
Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал"
он говорил об этом в одном из последних видео на Ютубе, сам он бывший разведчик, если вкратце часть офицеров фсб недовольны пуйлом поэтому сливают информацию (и не только ему). Как вы понимаете, поименно источники ради вашего любопытства сливать не будут. Это жизни людей.
Там навіть голос не змінений, тому навряд чи з бувших. А що там викладали перед війною, була дата?
не мае сенсу довіряти нікому окрім президента Зеленського
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:00
prodigy написав:Guineapig
відпочинь трохи від сайту і інтернету взагалі, пишешь якісь безглуздя і ображаєшся
Да я в курсе, что колебаться надо с линией партии.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:03
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