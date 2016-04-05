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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 393394395396397>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:37

  Хомякоид написав:
  Guineapig написав:Для коллективного запада чем дольше идет война, тем лучше.
Есть еще один ресурс - земля, будем расплачиваться за помощь от запада продажей земли, причем по бросовой цене. Такой себе "план Маршалла".


Вы не перегрелись случайно ? Несете какую-то дичь


практически каждый пост в таком стиле, или мозги как у морской свинки, или засланный казачок
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:45

  otg написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/688733912
Не ужели нет средств борьбы? Ведь летит не так высоко, по идее должны быть ср-ва чем сбивать. Помню фильмы советские про ВОВ. Там над городами висели дерижабли. Может они смогли б защитить объекты от крылатых ракет

Вчера или позавчера писали, что кто-то сбил с пулемета такую ракету.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:49

  Guineapig написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/688733912
Не ужели нет средств борьбы? Ведь летит не так высоко, по идее должны быть ср-ва чем сбивать. Помню фильмы советские про ВОВ. Там над городами висели дерижабли. Может они смогли б защитить объекты от крылатых ракет

Вчера или позавчера писали, что кто-то сбил с пулемета такую ракету.

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:51

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал"
он говорил об этом в одном из последних видео на Ютубе, сам он бывший разведчик, если вкратце часть офицеров фсб недовольны пуйлом поэтому сливают информацию (и не только ему). Как вы понимаете, поименно источники ради вашего любопытства сливать не будут. Это жизни людей.

Там навіть голос не змінений, тому навряд чи з бувших. А що там викладали перед війною, була дата?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:53

  lapay написав:
  ЛАД написав:и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.
Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.
А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.
В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.

Гітлер і поляки, друга світова. Хто винен? Не треба виправдовувати агресора. Біснуватий фюрер почав цю війну, а не Зеленський чи Порошенко.



бесполезно объяснять человеку у которого промыты мозги российским телевидением

ведь Зе-президент имел подобное мышление на момент его избрания, и 2 года украинская власть пыталась умиротворить агрессора (вспомните- войска разводили, хлебные (и разные) перемирия делали, "встретиться и посмотреть в глаза" было предложение, вагнеровцев фактически подарили, что еще надо было сделать чтобы избежать войны??

надо было продолжать укреплять армию и тер оборону, и готовить экономику к работе в условиях войны

мы учимся на ошибках? нет, ошибки эти- жизни детей, женщин, стариков

ЛАД, Starikan

прекратите строить версии о том, запись в Конституции о вступлении в ЭС и НАТО
была реальной причиной для Путина

у Украины нет никакой вины, даже гипотетической перед РФ,

если бы не было в 13/14 годах Майдана в Украине , то нас ждала участь Белоруссии и мы в едином строю с "братскими народами (РФ и РБ)" держали бы в осаде Краков (вместо Мариуполя) и бомбили бы Варшаву (вместо Харькова) , а позади была спаленная Прибалтика и оккупированная Молдова
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:А що там викладали перед війною, була дата?
https://t.me/generalsvr/684
https://t.me/generalsvr/718
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:59

  lapay написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал"
он говорил об этом в одном из последних видео на Ютубе, сам он бывший разведчик, если вкратце часть офицеров фсб недовольны пуйлом поэтому сливают информацию (и не только ему). Как вы понимаете, поименно источники ради вашего любопытства сливать не будут. Это жизни людей.

Там навіть голос не змінений, тому навряд чи з бувших. А що там викладали перед війною, була дата?


не мае сенсу довіряти нікому окрім президента Зеленського
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:03

  vitaliian написав:
  lapay написав:А що там викладали перед війною, була дата?
https://t.me/generalsvr/684
https://t.me/generalsvr/718

Переконали.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:05

Guineapig"

Может был разговор которые говориться только тет-а -тет.
Идут торги с очень высокими ставками. На кону членство в НАТО/Евросоюзе/Уступки в мирном договоре/Прекращение войны и т.д.
Просто так бы не катались.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:надо было продолжать укреплять армию и тер оборону, и готовить экономику к работе в условиях войны

мы учимся на ошибках? нет, ошибки эти- жизни детей, женщин, стариков


Думаю, що місяць на підготовку в нас був, дещо по теробороні було зроблено, але не були заміновані основні шляхи, не підготовлена партизанка, простіше всього було організувати мітинги, напередодні війни, і перекривати траси на початку (але це ризик, офіційно ставити мирних проти танків ніхто б не став)

  Хомякоид написав:Может был разговор которые говориться только тет-а -тет.
Идут торги с очень высокими ставками. На кону членство в НАТО/Евросоюзе/Уступки в мирном договоре/Прекращение войны и т.д.
Просто так бы не катались.

В Грузію теж так приїжджали, демонстрація підтримки.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 16 бер, 2022 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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