Додано: Сер 16 бер, 2022 10:15

Guineapig написав: Поддержать можно и в зуме. Поддержать можно и в зуме.

плохо понимаете менталитет Запада,ко мне на судно в Аргентину в такаю глуш как Пуєто-Десеадо (2000км южнее Буєнос Айреса прилетел из Гамбурга польский суперинтендант, так вот по приезде он заявил, что в офисе в Гамбурге ему сказали, что "он герой, раз решился на такой далекий вояж"обычно супера не летают на другие континенты для рабочих визитов (кроме случаев аврий-пожар, посадка на мель, столкновение или серьезная поломка ГД), хотя сласно ISM code они должны делать внутреннюю инспекцию каждые 3-4 месяца, так вот в офисе иногда ждут 6-8 месяцев, когда судно зайдет в Европу , где в любую точку 2-3 часа на самолете.Так вот приехав в Киев "с полными памперсами" от страха-они доказали в первую очередь своим избирателям , что их премьер министры мужики "с орешками"правильно сказал Виталиан-акция поддержки , при том демонстративная для всего мирас точки зрения ПиАР очень важная