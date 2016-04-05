начнем с того что приехавшие не есть топовые политики США и ЕС. Не думаю что именно они что то глобально решают. Так же сомневаюсь, что им было делегировано обсуждение вопросов глобальной важности.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:11
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
плохо понимаете менталитет Запада,
ко мне на судно в Аргентину в такаю глуш как Пуєто-Десеадо (2000км южнее Буєнос Айреса прилетел из Гамбурга польский суперинтендант, так вот по приезде он заявил, что в офисе в Гамбурге ему сказали, что "он герой, раз решился на такой далекий вояж"
обычно супера не летают на другие континенты для рабочих визитов (кроме случаев аврий-пожар, посадка на мель, столкновение или серьезная поломка ГД), хотя сласно ISM code они должны делать внутреннюю инспекцию каждые 3-4 месяца, так вот в офисе иногда ждут 6-8 месяцев, когда судно зайдет в Европу , где в любую точку 2-3 часа на самолете.
Так вот приехав в Киев "с полными памперсами" от страха-они доказали в первую очередь своим избирателям , что их премьер министры мужики "с орешками"
правильно сказал Виталиан-акция поддержки , при том демонстративная для всего мира
с точки зрения ПиАР очень важная
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:19
Так, з 24 лютого по 16 березня втрати ворога орієнтовно склали:
особового складу – близько 13800 осіб,
танків ‒ 430,
бойових броньованих машин ‒ 1375,
артилерійських систем – 190,
РСЗВ – 70,
засоби ППО – 43,
літаків – 84,
гелікоптерів – 108,
автомобільної техніки – 819,
кораблів / катерів – 3,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.
спеціальної техніки – 10
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:20
Вопросов по гуманитарке тоже очень много,а также переселенцы и их судьбы,так что говорить есть о чем + возможно будущее зерно и т.д.
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:26
это скорее всего и обсуждалось, в любом случае визит к нам чиновников ЕС это позитив. Кроме Макарона.
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:31
[quote="5411662:Guineapig"][quote="5411658:kotyk222"][quote]
Про продаж землі по бросовій ціні мені наснилось?
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:37
Немцы сказали что на встрече в Киеве обсуждалась миротворческая мисия НАТО
Эту идею предложил Качинский.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 16 бер, 2022 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:39
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:44
Незручно з телефону редагувати, а багаторівневі цитати ніззя. По землі - от прям зараз інших клопотів нема? Чи в умовах допомоги такий пункт є? Прем'єри вчора собі земельку прикупити приїжджали? Навіщо цю тему піднімати було?
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:46
Подняли тему план Маршалла, склероз? Будет "за спасибо" или за что?
Востаннє редагувалось Guineapig в Сер 16 бер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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