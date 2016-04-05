Додано: Сер 16 бер, 2022 11:45

lapay написав: ЛАД написав: и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.

Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.

А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.

В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении. и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.

Гітлер і поляки, друга світова. Хто винен? Не треба виправдовувати агресора. Біснуватий фюрер почав цю війну, а не Зеленський чи Порошенко. Гітлер і поляки, друга світова. Хто винен? Не треба виправдовувати агресора. Біснуватий фюрер почав цю війну, а не Зеленський чи Порошенко.

не оправдывае

Т, что Гитлер развязал вторую мировую, виноват в этом и ещё во многом, сомнений не вызывает. В том, что его вовремя не остановили и война всё же началась и протекала именно так, как случилось, виноваты и Польша, и Запад. Пусть это даже не вина, а ошибки. И поляки сохранили память об этом, сделали выводы и сейчас ведут себя горазда умнее.То, что "Путин-х**ло" и "Пнх" и русский корабль туда же, сомнений не вызывает. Не Зеленский, и не Порошенко развязали эту войну. Но наши ошибки помогли ему это сделать.Этот агрессора, не уменьшает его вину и не размазывает её. Просто надо проанализировать свои ошибки, запомнить их, чтобы не повторять в дальнейшем. Так же, как мы помним сегодня о Будапештском меморандуме и не удовлетворимся какой-нибудь новой бумажкой.Сейчас в общем-то не время для такого анализа, сегодня надо победить агрессора, но после победы надо не забыть об этом.