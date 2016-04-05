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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 396397398399400>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:44

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Hotab написав:В новоотстроееной Украине базы ГСМ должны быть глубоко под землёй. Как и склады вооружения.

Ну, про склади зброї/набоїв - я б міг багато чого написати/описати(був там/і в середині складів - також) ;) і про їх заповненість... - але ж це не можна писати, тому мовчу :roll: :D
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п.с.
Ще тут читав сперечання про гуманітарку...
То ж можу твердо завірити, що гуманітарка доходить(в нас - майже все польське і навіть, німецькі тушонки попадаються)
Все - є!
Правда от з сигаретами трохи напряжно(хоч я - не палю) - і є підозри, що сигаретами таки "бавляться"/спекулюють...
Он лісничий запропонував і привіз сигарети пА 30грн/пачка!
Чому такі дешеві? ;)
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:45

  lapay написав:
  ЛАД написав:и мы хороши. 8 лет тянули кота за хвост. Сейчас, похоже, согласны и на нейтралитет и на какую-то независимость Донбасса. Эти вопросы надо было давно решать. А у нас были только слова. Очень много слов.
Что толку от записи стремления в НАТО в Конституции? Она что-то меняет? Можно было вести переговоры с НАТО, а потом просто подписать Договор.
А мы вертели куском мяса перед пастью льва, как будто специально. Зеленский попытался поменять ситуацию, но не вышло. То ли он был ограничен в своих возможностях, то ли не хватило квалификации, то ли что ещё.
В результате всё это обходится нам слишком дорого и в материальном, и в человеческом отношении.

Гітлер і поляки, друга світова. Хто винен? Не треба виправдовувати агресора. Біснуватий фюрер почав цю війну, а не Зеленський чи Порошенко.

Т, что Гитлер развязал вторую мировую, виноват в этом и ещё во многом, сомнений не вызывает. В том, что его вовремя не остановили и война всё же началась и протекала именно так, как случилось, виноваты и Польша, и Запад. Пусть это даже не вина, а ошибки. И поляки сохранили память об этом, сделали выводы и сейчас ведут себя горазда умнее.
То, что "Путин-х**ло" и "Пнх" и русский корабль туда же, сомнений не вызывает. Не Зеленский, и не Порошенко развязали эту войну. Но наши ошибки помогли ему это сделать.
Это не оправдывает агрессора, не уменьшает его вину и не размазывает её. Просто надо проанализировать свои ошибки, запомнить их, чтобы не повторять в дальнейшем. Так же, как мы помним сегодня о Будапештском меморандуме и не удовлетворимся какой-нибудь новой бумажкой.
Сейчас в общем-то не время для такого анализа, сегодня надо победить агрессора, но после победы надо не забыть об этом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:46

  prodigy написав:https://www.facebook.com/v.haidukevych

Зеленський і його оточення вирішило, що має право озвучувати скепсис щодо НАТО.
А у автора нет этого секпсиса? Никто не видит что НАТО оказалось сцыкунами и отказ от него это единственный более менее вменяемый компромисс на переговорах.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:48

  Успіх написав:попадаються)
спасибо что заходите на форум, ваш неиссякаемый позитив - наше главное оружие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:49

Вокзал Запорожье2 - все окна вылетели на асфальте следы осколков глубина хода в асфальте 15 см, на путях ситуация значительно хуже, на привокзальной площади окна частично выбиты, короче - кому как повезло...на асфальте кровь
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Востаннє редагувалось edvardd в Сер 16 бер, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:52

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Ещё бы знать, откуда берёт данные "генерал"
он говорил об этом в одном из последних видео на Ютубе, сам он бывший разведчик, если вкратце часть офицеров фсб недовольны пуйлом поэтому сливают информацию (и не только ему). Как вы понимаете, поименно источники ради вашего любопытства сливать не будут. Это жизни людей.

Такое объяснение я и сам могу дать, не слушая его. Но при этом странно, что его и его источники не обнаружила/не трогает ФСБ. Неужели она такая беспомощная и беззубая?

P.s. "поименно источники ради вашего любопытства сливать не будут" - неужели Вы считаете меня таким наивным? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:56

  otg написав:
  prodigy написав:https://www.facebook.com/v.haidukevych

Зеленський і його оточення вирішило, що має право озвучувати скепсис щодо НАТО.
А у автора нет этого секпсиса? Никто не видит что НАТО оказалось сцыкунами и отказ от него это единственный более менее вменяемый компромисс на переговорах.

Ну от по новій, ціла простиня де по поличках всі пункти про НАТО, як приймаються там рішення і чому вони нам нічим не зобов'язані, але ж ні, далі за рибу гроші. Хоч дочитали?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:57

  Starikan написав:А пока вы тут потрясаете победными реляциями - уже начали ракетный обстрел Запорожья и Одессы. Орки поняли, что тактика выжженной земли - самая эффективная.

Да и "те" "эксперты" пишут, что в районе Горловки прорыв или продвижение на 8 км. Там наша 95-ая, типа, ей чуть ли не всё. Образуется котел в следствии продвижения также с юга и севера и после этого выходят к Запорожью.
А от наших информации с этих районов фронта нет.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:виноваты и Польша, и Запад

в этом вся суть советской пропаганды

откройте глаза , безумец


Востаннє редагувалось prodigy в Сер 16 бер, 2022 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:Ну от по новій, ціла простиня де по поличках всі пункти про НАТО, як приймаються там рішення і чому вони нам нічим не зобов'язані, але ж ні, далі за рибу гроші. Хоч дочитали?

НАТО нам помогает (и ЕС тоже и кроме тоже остальной мир), достаточной ли этой помощи?
не достаточно, надо помогать больше и быстрее
строить обиды по поводу того , что нас не возьмут в НАТО (или ЕС)-я так вижу, что это завуалированный посыл пуйлу (мол мы согласны на нейтральный статус), но это не работает и не сработает (при войне с сумасшедшим бункерным дедом)
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