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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 397398399400>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:06

  Hennady написав:
  Starikan написав:А пока вы тут потрясаете победными реляциями - уже начали ракетный обстрел Запорожья и Одессы. Орки поняли, что тактика выжженной земли - самая эффективная.

Да и "те" "эксперты" пишут, что в районе Горловки прорыв или продвижение на 8 км. Там наша 95-ая, типа, ей чуть ли не всё. Образуется котел в следствии продвижения также с юга и севера и после этого выходят к Запорожью.
А от наших информации с этих районов фронта нет.

да всё, в Запорожье норм, ситуация под контролем, а от прилётов никто не застрахован...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:07

  otg написав:
  prodigy написав:https://www.facebook.com/v.haidukevych

Зеленський і його оточення вирішило, що має право озвучувати скепсис щодо НАТО.
А у автора нет этого секпсиса? Никто не видит что НАТО оказалось сцыкунами и отказ от него это единственный более менее вменяемый компромисс на переговорах.


это ошибочное суждение,
на переговорах в основном нас интересует-зеленые коридоры и эвакуация населения

РФ интересует-наша капитуляция и полное разоружение

не будьте так наивны
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:11

  vitaliian написав:
  Starikan написав:Хоть и неполиткорректно, но скажу: весь российский народ - преступник
примерно такого же мнения Шендерович
https://youtu.be/IIYF4djYKAc

Пс. Я бы не включал в список преступников несовершеннолетних, не зависимо от их гражданской позиции. Не перегибайте палку. На антифашистских лозунгах, злобе и мести тоже можно устроить геноцид.


ВСУ что уже перешло государственную границу?

народ-этот кто умеет право голосовать (так понятней), и который "выбрал" эту власть


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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:11

  vitaliian написав:
  lapay написав:А що там викладали перед війною, була дата?
https://t.me/generalsvr/684

Не было ни провокаций, ни ультиматумов. Сразу были ракетные удары и наземная операция. Так что инфа, как минимум, очень неточная.
https://t.me/generalsvr/718

Информация уточнена - естественно, ближе к началу (18.02). Но всё равно - провокации, кот. не было, и наземная операция.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:14

  Hennady написав:
  Starikan написав:А пока вы тут потрясаете победными реляциями - уже начали ракетный обстрел Запорожья и Одессы. Орки поняли, что тактика выжженной земли - самая эффективная.

Да и "те" "эксперты" пишут, что в районе Горловки прорыв или продвижение на 8 км. Там наша 95-ая, типа, ей чуть ли не всё. Образуется котел в следствии продвижения также с юга и севера и после этого выходят к Запорожью.
А от наших информации с этих районов фронта нет.


а вам не кажется, что намекая на "тех экспертов" вы предаете наших защитников (которые стоят на смерть), я понимаю, что многим сейчас страшно и в телеграм-каналах постоянно разгоняют зраду (десант на Одессу высаживают уже 10 дней подряд и многое в этом духе)
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Виннице бомбанули по вышке.
Потерь нет, но стекла в окрестностях повылетали.

Нато помогает достаточно, но что-бы не спровоцировать бункерного безумца на ядерную войну.
Вы видите что самолеты уже не летают так как збивают украинские ПВО практически все.

Если и что-то прилетает так это ракеты. Но не все ракеты сбивает даже израильское ПВО которое суперпередовое. Напомню Израиль находиться в стадии войн почти без перерывов и то не может обеспечить 100% защиту от ракет.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:19

  lapay написав:.....
але не були заміновані основні шляхи, не підготовлена партизанка, простіше всього було організувати мітинги, напередодні війни, і перекривати траси на початку (але це ризик, офіційно ставити мирних проти танків ніхто б не став)
......

Минировать? а как потом передвигаться нашим и войскам, и гражданским?
Минировать дороги можно при отступлении.
Как готовить "партизанку"? Раздавать оружие всем подряд? На это не решаются даже сейчас.
Митинги до войны - бесполезно. О перекрытии трасс гражданскими Вы сами написали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:в Запорожье норм


рад, что вы не паникуете, в отличии от некоторых

друзья, не читайте пропаганду и всякую хрень (это часть гибридной войны), не поддавайтесь панике,

вы можете сказать, что легко -когда не сидишь в подвале (и тебя не оккупировали)
да, нам гораздо легче, чем вам

хочу вас поддержать-верьте в наши ВСУ, не теряйте надежды
после победы все встретимся в Киеве и отметим

https://www.unian.ua/war/biyci-72-ombr- ... 45967.html

Збройні сили України поступово переходять в контрнаступ і все активніше винищують ворогів. Нещодавно 93 ОМБр неймовірно точними залпами знищила гаубичний дивізіон РФ 2С19 "Мста-С" в Тростянці. А тепер стало відомо про схоже досягнення 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Бійці підрозділу продемонстрували, як вони змогли філігранно зачистити колону ворожої артилерії на Київщині.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 16 бер, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Адреса выдачи хлеба в Киеве, бесплатно:
Раскидайте по группам!!! Київхліб!!! Якщо комусь потрібно:
02.03.2022 ми відкрились за наступними адресами:
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пр. Василя Порика 3
вул.Ревуцького 36/2
вул. Семашка 8
вул. Підлісна 1
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:30

  ЛАД написав:
  lapay написав:.....
але не були заміновані основні шляхи, не підготовлена партизанка, простіше всього було організувати мітинги, напередодні війни, і перекривати траси на початку (але це ризик, офіційно ставити мирних проти танків ніхто б не став)
......

Минировать? а как потом передвигаться нашим и войскам, и гражданским?
Минировать дороги можно при отступлении.
Как готовить "партизанку"? Раздавать оружие всем подряд? На это не решаются даже сейчас.
Митинги до войны - бесполезно. О перекрытии трасс гражданскими Вы сами написали.



Зараз складається мапа мінувань загарбниками українських територій.
оркі планують відступати? коли армія наступає- не мінує, а знімає міни
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