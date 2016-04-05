Starikan написав:А пока вы тут потрясаете победными реляциями - уже начали ракетный обстрел Запорожья и Одессы. Орки поняли, что тактика выжженной земли - самая эффективная.
Да и "те" "эксперты" пишут, что в районе Горловки прорыв или продвижение на 8 км. Там наша 95-ая, типа, ей чуть ли не всё. Образуется котел в следствии продвижения также с юга и севера и после этого выходят к Запорожью. А от наших информации с этих районов фронта нет.
да всё, в Запорожье норм, ситуация под контролем, а от прилётов никто не застрахован...
Starikan написав:А пока вы тут потрясаете победными реляциями - уже начали ракетный обстрел Запорожья и Одессы. Орки поняли, что тактика выжженной земли - самая эффективная.
Да и "те" "эксперты" пишут, что в районе Горловки прорыв или продвижение на 8 км. Там наша 95-ая, типа, ей чуть ли не всё. Образуется котел в следствии продвижения также с юга и севера и после этого выходят к Запорожью. А от наших информации с этих районов фронта нет.
а вам не кажется, что намекая на "тех экспертов" вы предаете наших защитников (которые стоят на смерть), я понимаю, что многим сейчас страшно и в телеграм-каналах постоянно разгоняют зраду (десант на Одессу высаживают уже 10 дней подряд и многое в этом духе)
В Виннице бомбанули по вышке. Потерь нет, но стекла в окрестностях повылетали.
Нато помогает достаточно, но что-бы не спровоцировать бункерного безумца на ядерную войну. Вы видите что самолеты уже не летают так как збивают украинские ПВО практически все.
Если и что-то прилетает так это ракеты. Но не все ракеты сбивает даже израильское ПВО которое суперпередовое. Напомню Израиль находиться в стадии войн почти без перерывов и то не может обеспечить 100% защиту от ракет.
lapay написав:..... але не були заміновані основні шляхи, не підготовлена партизанка, простіше всього було організувати мітинги, напередодні війни, і перекривати траси на початку (але це ризик, офіційно ставити мирних проти танків ніхто б не став) ......
Минировать? а как потом передвигаться нашим и войскам, и гражданским? Минировать дороги можно при отступлении. Как готовить "партизанку"? Раздавать оружие всем подряд? На это не решаются даже сейчас. Митинги до войны - бесполезно. О перекрытии трасс гражданскими Вы сами написали.
Збройні сили України поступово переходять в контрнаступ і все активніше винищують ворогів. Нещодавно 93 ОМБр неймовірно точними залпами знищила гаубичний дивізіон РФ 2С19 "Мста-С" в Тростянці. А тепер стало відомо про схоже досягнення 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Бійці підрозділу продемонстрували, як вони змогли філігранно зачистити колону ворожої артилерії на Київщині.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 16 бер, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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lapay написав:..... але не були заміновані основні шляхи, не підготовлена партизанка, простіше всього було організувати мітинги, напередодні війни, і перекривати траси на початку (але це ризик, офіційно ставити мирних проти танків ніхто б не став) ......
Минировать? а как потом передвигаться нашим и войскам, и гражданским? Минировать дороги можно при отступлении. Как готовить "партизанку"? Раздавать оружие всем подряд? На это не решаются даже сейчас. Митинги до войны - бесполезно. О перекрытии трасс гражданскими Вы сами написали.
Зараз складається мапа мінувань загарбниками українських територій.
оркі планують відступати? коли армія наступає- не мінує, а знімає міни