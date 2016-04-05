Додано: Сер 16 бер, 2022 12:43

prodigy написав: ..........

бесполезно объяснять человеку у которого промыты мозги российским телевидением ..........бесполезно объяснять человеку у которого промыты мозги российским телевидением

ведь Зе-президент имел подобное мышление на момент его избрания , и 2 года украинская власть пыталась умиротворить агрессора (вспомните- войска разводили, хлебные (и разные) перемирия делали, "встретиться и посмотреть в глаза" было предложение, вагнеровцев фактически подарили, что еще надо было сделать чтобы избежать войны??

надо было продолжать укреплять армию и тер оборону, и готовить экономику к работе в условиях войны

ЛАД, Starikan



прекратите строить версии о том, запись в Конституции о вступлении в ЭС и НАТО

была реальной причиной для Путина

не причина

не принося никакой пользы нам

у Украины нет никакой вины, даже гипотетической перед РФ,

если бы не было в 13/14 годах Майдана в Украине , то нас ждала участь Белоруссии и мы в едином строю с "братскими народами (РФ и РБ)" держали бы в осаде Краков (вместо Мариуполя) и бомбили бы Варшаву (вместо Харькова) , а позади была спаленная Прибалтика и оккупированная Молдова

Росс.ТВ не смотрел уже минимум лет 20, а, скорее, ещё дольше.А вот кто промывал мозги Вам?Это было не "умиротворение", а попытки избежать войны. Не достаточные.Практика показывает, что многое было сделано. Об этом свидетельствует ход войны, резко отличающийся от 2014.Это, конечно,. Вы уже совершенно потеряли способность понимать всё, что не абсолютно точно совпадает с Вашими мыслями.Но это помогало путинской пропаганде,А кто-то говорит, что она есть? Вины нет, а ошибки есть.Это Ваши вангования.