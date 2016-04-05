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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 бер, 2022 12:34
prodigy написав:
это ошибочное суждение,
на переговорах в основном нас интересует-зеленые коридоры и эвакуация населения
РФ интересует-наша капитуляция и полное разоружениене будьте так наивны
Это Вы так думаете. Неоднократно было озвучено что РФ ставит ультиматумы на переговорах. Не думаю что мы не предлагаем своих компромиссов. Просто до последних переговоров все это отвергалось, как и их ультиматумы, так и наши предложения. Только на последних переговорах заговорили о прогрессе. То что вас не проинформировали о его сути, это правильно. Что б не кричали о зраде и пр. глупости. Гуманитарная сторона вопроса это вторая часть переговоров. Та которая наиболее освещена. Я вообще не понимаю смысла твердолобости некоторых. Мы что стоим возле Москвы что можем диктовать агрессору условия? Хотим не хотим вступать в НАТО, нас кто то берет? Вопрос НАТО это самый легкий вопрос на компромисс по какому надо соглашаться.
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otg
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Додано: Сер 16 бер, 2022 12:38
ЛАД написав:
Это не оправдывает агрессора, не уменьшает его вину и не размазывает её. Просто надо проанализировать свои ошибки, запомнить их, чтобы не повторять в дальнейшем. Так же, как мы помним сегодня о Будапештском меморандуме и не удовлетворимся какой-нибудь новой бумажкой.
Якраз це виправдання агресора в чистому вигляді. Ми, на своїй землі, можемо робити все, що не протирічить нашим чи міжнародним законам - влаштовувати Майдани, бомбардувати сепарів, перекривати воду і електрику колаборантам в окупації. Кому не подобається - є міжнародні суди і ООН, а не масковській геноцидний суд.
США і НАТО робили бомбардування і вторгнення, без резолюции ООН, коли раша її блокувала, але перед цим завжди були висновки ООН про геноцид блсняків чи курдів.
Поляки зробили висновки і чимдуж побігли в НАТО, від асвабадітєлєй, коли наші тупі ватани голосували за дешевий газ і путінпрійді.
Будапештський меморандум і компенсацію нам дали виключно через позицію Кравчука, Казахстану взагалі нічого не дали. Його і не збирались виконувати, про що було сказано Кучмі ще під час підписання.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 12:43
prodigy написав:
..........
бесполезно объяснять человеку у которого промыты мозги российским телевидением
Росс.ТВ не смотрел уже минимум лет 20, а, скорее, ещё дольше.
А вот кто промывал мозги Вам?
ведь Зе-президент имел подобное мышление на момент его избрания, и 2 года украинская власть пыталась умиротворить агрессора (вспомните- войска разводили, хлебные (и разные) перемирия делали, "встретиться и посмотреть в глаза" было предложение, вагнеровцев фактически подарили, что еще надо было сделать чтобы избежать войны??
Это было не "умиротворение", а попытки избежать войны. Не достаточные.
надо было продолжать укреплять армию и тер оборону, и готовить экономику к работе в условиях войны
Практика показывает, что многое было сделано. Об этом свидетельствует ход войны, резко отличающийся от 2014.
ЛАД, Starikan
прекратите строить версии о том, запись в Конституции о вступлении в ЭС и НАТО
была реальной причиной для Путина
Это, конечно, не причина
. Вы уже совершенно потеряли способность понимать всё, что не абсолютно точно совпадает с Вашими мыслями.
Но это помогало путинской пропаганде, не принося никакой пользы нам
.
у Украины нет никакой вины, даже гипотетической перед РФ,
А кто-то говорит, что она есть? Вины нет, а ошибки есть.
если бы не было в 13/14 годах Майдана в Украине , то нас ждала участь Белоруссии и мы в едином строю с "братскими народами (РФ и РБ)" держали бы в осаде Краков (вместо Мариуполя) и бомбили бы Варшаву (вместо Харькова) , а позади была спаленная Прибалтика и оккупированная Молдова
Это Ваши вангования.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 бер, 2022 12:49
ЛАД написав:
Информация уточнена - естественно, ближе к началу (18.02). Но всё равно - провокации, кот. не было, и наземная операция.
Провокация готовилась. Просто разведки их вовремя раскрывали и выносили на загал, поэтому решили ограничиваться раскапыванием могил. Это и сделали причиной. Типа геноцид донецкого народа.
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otg
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Додано: Сер 16 бер, 2022 12:56
prodigy написав:
............
то что девушка вышла с плакатом "в прямом эфире"-это очередная фишка от ФСБ
почему? потому что в мордере больше 10 лет нет никаких "прямых эфиров"
для чего это допустили?
-показать миру, что "не все русские плохие" (поэтому санкции против всего населения -это слишком, к тому же хотят открыть европейскому/американскому бизнесу лазейку, чтобы вернуться
- показать, что в "демократической стране" такое возможно
- ФСБ троллит Путина
а почему виноваты ВСЕ РОССИЯНЕ? вот вам детальное объяснение
......
Вы работаете на росс. ТВ? Знаете, как создаются новостные передачи (не ток-шоу Соловьёва или Скабеевой, а именно новости)?
От того, что "не все русские плохие" санкции никто не отменит.
Виноват российский народ? Да. Безусловно.
Но немецкий народ был виноват больше и в бОльших преступлений. Но это вина политическая и моральная. Никто не преследовал гражданских лиц, прямо
не замешанных в преступлениях нацистов. Из того, что народ виноват в преступлениях режима не следует, что все русские плохие.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 бер, 2022 13:01
ЛАД написав:
что народ виноват в преступлениях режима не следует, что все русские плохие.
Виноват, ибо голосовал и платил налоги. Я своим родственникам так и сказал.
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otg
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Додано: Сер 16 бер, 2022 13:02
otg написав: ЛАД написав:
Информация уточнена - естественно, ближе к началу (18.02). Но всё равно - провокации, кот. не было, и наземная операция.
Провокация готовилась. Просто разведки их вовремя раскрывали и выносили на загал, поэтому решили ограничиваться раскапыванием могил. Это и сделали причиной. Типа геноцид донецкого народа.
Ничего не понял.
Готовилась провокация? Возможно. Но её не было. Я писал только о точности инфы от "Генерала СВР".
Какие провокации "выносили на загал"?
"Раскапывание могил" - это о чём?
И ещё раз - "геноцид донецкого народа" это не причина, а повод. Если бы это было причиной, то достаточно было ввести росс. войска в ОРДЛО, а не начинать войну с Украиной.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 бер, 2022 13:04
edvardd написав:
.........
9. Тобто, поки в Україні продовжують гинути люди, в світі шириться класичний наратив, який розповсюджують російські ліберали: що дівчина, яка отримує звичайне адміністративне покарання, більша жертва, ніж люди, які знаходяться під обстрілами в українських містах
Где Вы увидели такую чепуху?
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ЛАД
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