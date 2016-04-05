RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 398399400401402403>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:04

  edvardd написав:.........
9. Тобто, поки в Україні продовжують гинути люди, в світі шириться класичний наратив, який розповсюджують російські ліберали: що дівчина, яка отримує звичайне адміністративне покарання, більша жертва, ніж люди, які знаходяться під обстрілами в українських містах

Где Вы увидели такую чепуху?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21822
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:11

  prodigy написав:
  ЛАД написав:виноваты и Польша, и Запад

в этом вся суть советской пропаганды

откройте глаза , безумец
......

Вы как-то слишком легко начали раздавать характеристики умственным способностям собеседников.
И, вообще, похоже больше готовы воевать с не с российским агрессором, а с людьми, которые хотя бы в чём-то не согласны с Вашим, очевидно, "абсолютно бесспорным и непогрешимым мнением".
Может, стоит хоть немного остановиться, остыть и подумать?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21822
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:14

  edvardd написав:..........
да всё, в Запорожье норм, ситуация под контролем, а от прилётов никто не застрахован...

Посмотрим, что Вы скажете, когда/если Запорожье начнут обстреливать хотя бы как Харьков (не говорю уж о Мариуполе).
Очень надеюсь, что этого не случится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21822
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:с людьми, которые хотя бы в чём-то не согласны с Вашим, очевидно, "абсолютно бесспорным и непогрешимым мнением".
Может, стоит хоть немного остановиться, остыть и подумать?
не знаю читаете ли вы Вайбер группы, я имею несчастье в нескольких состоять (в основном мое и соседние осбб), я на 100% уверен что это наши люди, этим паблики не один год, но у многих за 2 недели полностью сорвало башню, попробуй что то спросить (про Ирпень или свой двор или район) сразу накидываются зачем тебе это? Ты не шпион?

попробуй что то сам сказать здесь два варианта, либо все признают что инфа - фейк а ты шпион, либо накинутся что ты сливаешь гос.тайну. то о чем уже пишут все СМИ. Эти люди в начале войны на полном серьезе обсуждали что бомбардировщики и ракеты летят по нарисованным меткам. Хотя у каждого в смартфоне встроен модуль gps, а для самолётов и ракет нужны метки. Тупость наших людей бесконечна.

Такого деструктива который там творится я в жизни не видел, так что происходящее на нашей ветке - ещё цветочки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11385
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:23

  prodigy написав:
  kotyk222 написав:Ну от по новій, ціла простиня де по поличках всі пункти про НАТО, як приймаються там рішення і чому вони нам нічим не зобов'язані, але ж ні, далі за рибу гроші. Хоч дочитали?

НАТО нам помогает (и ЕС тоже и кроме тоже остальной мир), достаточной ли этой помощи?
не достаточно, надо помогать больше и быстрее
строить обиды по поводу того , что нас не возьмут в НАТО (или ЕС)-я так вижу, что это завуалированный посыл пуйлу (мол мы согласны на нейтральный статус), но это не работает и не сработает (при войне с сумасшедшим бункерным дедом)

Так отож! І раз НАТО важке на підйом і пошук компромісів між усіма членами, потрібно не слиною бризкати в їх бік, а тихо і спокійно працювати з окремими країнами, яким пофігу на страшилки пуйла. В першу чергу США і Великобританія. Що і відбувається.
kotyk222
 
Повідомлень: 157
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:24

  ЛАД написав:
  edvardd написав:..........
да всё, в Запорожье норм, ситуация под контролем, а от прилётов никто не застрахован...

Посмотрим, что Вы скажете, когда/если Запорожье начнут обстреливать хотя бы как Харьков (не говорю уж о Мариуполе).
Очень надеюсь, что этого не случится.

Как гуманитарная обстановка в Харькове?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16053
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9293 раз.
Подякували: 4448 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Из того, что народ виноват в преступлениях режима не следует, что все русские плохие.


они не все плохие, они 74% поддерживают то, что здесь происходит
prodigy
 
Повідомлень: 7407
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:28

  lapay написав:
  ЛАД написав:Это не оправдывает агрессора, не уменьшает его вину и не размазывает её. Просто надо проанализировать свои ошибки, запомнить их, чтобы не повторять в дальнейшем. Так же, как мы помним сегодня о Будапештском меморандуме и не удовлетворимся какой-нибудь новой бумажкой.


Якраз це виправдання агресора в чистому вигляді. Ми, на своїй землі, можемо робити все, що не протирічить нашим чи міжнародним законам - влаштовувати Майдани, бомбардувати сепарів, перекривати воду і електрику колаборантам в окупації.
....

Вы не видите разницы между оправданием агрессора и необходимостью анализа собственных ошибок?
Мы, действительно, можем делать всё, что не противоречит законам.
Но при этом даже такие, вполне законные действия могут быть ошибочными.
А ошибки могут дорого обходиться. И в финансовом, и в человеческом плане.
Но, повторю, сейчас ещё не время для такого анализа. Это хорошо видно на форуме - в результате постов prodigy мы ушли от основного на сегодня вопроса - война с Россией и победа в ней, а перешли к внутренней грызне.
Заканчиваю с этим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21822
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:28

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Из того, что народ виноват в преступлениях режима не следует, что все русские плохие.


они не все плохие, они 74% поддерживают то, что здесь происходит

Коллективной вины не бывает, степень вины каждого должен определить суд. Если виноваты все, значит не будет наказан никто.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11385
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глобально ноги растут отсюда

"Війна Росії проти України — Китай вирішив допомагати РФ у війні, побоюються США / НВ" https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viy ... 25091.html

Собственно, поэтому пу так и обнаглел, как еще ранее обнаглел его покровитель
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 16 бер, 2022 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18661
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3043 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 398399400401402403>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445409
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2453
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2878)
16.03.2022 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.