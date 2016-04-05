edvardd написав:......... 9. Тобто, поки в Україні продовжують гинути люди, в світі шириться класичний наратив, який розповсюджують російські ліберали: що дівчина, яка отримує звичайне адміністративне покарання, більша жертва, ніж люди, які знаходяться під обстрілами в українських містах
Вы как-то слишком легко начали раздавать характеристики умственным способностям собеседников. И, вообще, похоже больше готовы воевать с не с российским агрессором, а с людьми, которые хотя бы в чём-то не согласны с Вашим, очевидно, "абсолютно бесспорным и непогрешимым мнением". Может, стоит хоть немного остановиться, остыть и подумать?
ЛАД написав:с людьми, которые хотя бы в чём-то не согласны с Вашим, очевидно, "абсолютно бесспорным и непогрешимым мнением". Может, стоит хоть немного остановиться, остыть и подумать?
не знаю читаете ли вы Вайбер группы, я имею несчастье в нескольких состоять (в основном мое и соседние осбб), я на 100% уверен что это наши люди, этим паблики не один год, но у многих за 2 недели полностью сорвало башню, попробуй что то спросить (про Ирпень или свой двор или район) сразу накидываются зачем тебе это? Ты не шпион?
попробуй что то сам сказать здесь два варианта, либо все признают что инфа - фейк а ты шпион, либо накинутся что ты сливаешь гос.тайну. то о чем уже пишут все СМИ. Эти люди в начале войны на полном серьезе обсуждали что бомбардировщики и ракеты летят по нарисованным меткам. Хотя у каждого в смартфоне встроен модуль gps, а для самолётов и ракет нужны метки. Тупость наших людей бесконечна.
Такого деструктива который там творится я в жизни не видел, так что происходящее на нашей ветке - ещё цветочки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
kotyk222 написав:Ну от по новій, ціла простиня де по поличках всі пункти про НАТО, як приймаються там рішення і чому вони нам нічим не зобов'язані, але ж ні, далі за рибу гроші. Хоч дочитали?
НАТО нам помогает (и ЕС тоже и кроме тоже остальной мир), достаточной ли этой помощи? не достаточно, надо помогать больше и быстрее строить обиды по поводу того , что нас не возьмут в НАТО (или ЕС)-я так вижу, что это завуалированный посыл пуйлу (мол мы согласны на нейтральный статус), но это не работает и не сработает (при войне с сумасшедшим бункерным дедом)
Так отож! І раз НАТО важке на підйом і пошук компромісів між усіма членами, потрібно не слиною бризкати в їх бік, а тихо і спокійно працювати з окремими країнами, яким пофігу на страшилки пуйла. В першу чергу США і Великобританія. Що і відбувається.
ЛАД написав:Это не оправдывает агрессора, не уменьшает его вину и не размазывает её. Просто надо проанализировать свои ошибки, запомнить их, чтобы не повторять в дальнейшем. Так же, как мы помним сегодня о Будапештском меморандуме и не удовлетворимся какой-нибудь новой бумажкой.
Якраз це виправдання агресора в чистому вигляді. Ми, на своїй землі, можемо робити все, що не протирічить нашим чи міжнародним законам - влаштовувати Майдани, бомбардувати сепарів, перекривати воду і електрику колаборантам в окупації. ....
Вы не видите разницы между оправданием агрессора и необходимостью анализа собственных ошибок? Мы, действительно, можем делать всё, что не противоречит законам. Но при этом даже такие, вполне законные действия могут быть ошибочными. А ошибки могут дорого обходиться. И в финансовом, и в человеческом плане. Но, повторю, сейчас ещё не время для такого анализа. Это хорошо видно на форуме - в результате постов prodigy мы ушли от основного на сегодня вопроса - война с Россией и победа в ней, а перешли к внутренней грызне. Заканчиваю с этим.