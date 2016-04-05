Додано: Сер 16 бер, 2022 13:22

ЛАД написав: с людьми, которые хотя бы в чём-то не согласны с Вашим, очевидно, "абсолютно бесспорным и непогрешимым мнением".

Может, стоит хоть немного остановиться, остыть и подумать? с людьми, которые хотя бы в чём-то не согласны с Вашим, очевидно, "абсолютно бесспорным и непогрешимым мнением".Может, стоит хоть немного остановиться, остыть и подумать?

не знаю читаете ли вы Вайбер группы, я имею несчастье в нескольких состоять (в основном мое и соседние осбб), я на 100% уверен что это наши люди, этим паблики не один год, но у многих за 2 недели полностью сорвало башню, попробуй что то спросить (про Ирпень или свой двор или район) сразу накидываются зачем тебе это? Ты не шпион?попробуй что то сам сказать здесь два варианта, либо все признают что инфа - фейк а ты шпион, либо накинутся что ты сливаешь гос.тайну. то о чем уже пишут все СМИ. Эти люди в начале войны на полном серьезе обсуждали что бомбардировщики и ракеты летят по нарисованным меткам. Хотя у каждого в смартфоне встроен модуль gps, а для самолётов и ракет нужны метки. Тупость наших людей бесконечна.Такого деструктива который там творится я в жизни не видел, так что происходящее на нашей ветке - ещё цветочки.