ЛАД написав:с людьми, которые хотя бы в чём-то не согласны с Вашим, очевидно, "абсолютно бесспорным и непогрешимым мнением". Может, стоит хоть немного остановиться, остыть и подумать?
не знаю читаете ли вы Вайбер группы, я имею несчастье в нескольких состоять (в основном мое и соседние осбб), я на 100% уверен что это наши люди, этим паблики не один год, но у многих за 2 недели полностью сорвало башню, попробуй что то спросить (про Ирпень или свой двор или район) сразу накидываются зачем тебе это? Ты не шпион?
попробуй что то сам сказать здесь два варианта, либо все признают что инфа - фейк а ты шпион, либо накинутся что ты сливаешь гос.тайну. то о чем уже пишут все СМИ. Эти люди в начале войны на полном серьезе обсуждали что бомбардировщики и ракеты летят по нарисованным меткам. Хотя у каждого в смартфоне встроен модуль gps, а для самолётов и ракет нужны метки. Тупость наших людей бесконечна.
Такого деструктива который там творится я в жизни не видел, так что происходящее на нашей ветке - ещё цветочки.
В одной группе состою. Мне хватило. Бреда навалом. Особенно убивает, когда люди даже не подходившие к армии и ничего не знаюшие о гражд. обороне начинают устанавливать правила. Когда начал объяснять и возражать, меня чуть не сделали врагом - "если Вам жить не хочется, не надо подвергать риску весь дом" и т.п. (правда, далеко не все, нашлось только несколько истериков. Причём, оказалось, что это не очень зависит от пола). Но я всё-таки считал, что на форуме более подготовленные люди.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 бер, 2022 13:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:ошибок? Мы, действительно, можем делать всё, что не противоречит законам. Но при этом даже такие, вполне законные действия могут быть ошибочными. А ошибки могут дорого обходиться
Це наші помилки. Щось я не чув, щоб Захід називав законно обраного Януковича фашистом чи наркоманом, і відмовлялся з ним зустрічатись, поки він не втік. Не виправдовуйте агресора нашими міфічними помилками, не бачити паралелей між гітлером і путіном, можуть тільки сліпі.
Вы как-то слишком легко начали раздавать характеристики умственным способностям собеседников. И, вообще, похоже больше готовы воевать с не с российским агрессором, а с людьми, которые хотя бы в чём-то не согласны с Вашим, очевидно, "абсолютно бесспорным и непогрешимым мнением". Может, стоит хоть немного остановиться, остыть и подумать?
Лад , вы шпарите по советской школьной программе (и краткому курсу истории КПСС) таких людей как вы в РФ 90%, а в Украине 50% (и не потому что эти люди плохие, или он "не за Украину", вовсе нет вы получили высшее (и среднее) образование в советской образовательной системе (и эти ваши познания в истории, и пр. "отлиты у вас в граните" когда вам предлагается "не альтернативный взгляд на историю", а исторические факты (те же публикации в Газете Правда(Известия) за 1938-1941г -вы не вникнув в сам материал сразу применяете критический метод мышления (как каждого советского ученого, который колебался только вместе с линией партии
воевать с Вами бесполезно (хоть у вас есть высшее образование, которое подразумевает "гибкость мышления", в том смысле, что вы ведь не старушка из секты УПЦ, которая верит в греховность мобильника или іпн)
ЛАД написав:ошибок? Мы, действительно, можем делать всё, что не противоречит законам. Но при этом даже такие, вполне законные действия могут быть ошибочными. А ошибки могут дорого обходиться
Це наші помилки. Щось я не чув, щоб Захід називав законно обраного Януковича фашистом чи наркоманом, і відмовлялся з ним зустрічатись, поки він не втік. Не виправдовуйте агресора нашими міфічними помилками, не бачити паралелей між гітлером і путіном, можуть тільки сліпі.
Где Вы у меня такое увидели? Можете показать конкретнее?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 бер, 2022 13:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Из того, что народ виноват в преступлениях режима не следует, что все русские плохие.
они не все плохие, они 74% поддерживают то, что здесь происходит
Коллективной вины не бывает, степень вины каждого должен определить суд. Если виноваты все, значит не будет наказан никто.
не путайте юридическое понятие вины и понятие моральной ответственности , из первого часто вытекает второе, но из второго не всегда первое
(люди лишенные человеческой морали лишены всякой ответственности априори)
из словаря: Вина (culpa, Schuld, culpabilité) — составляет необходимое условие ответственности, как гражданской, так и уголовной, за недозволенные деяния. Она заключается во внутреннем отношении дееспособного субъекта к совершаемому им деянию. В. образует так называемый внутренний состав деяния, за которое субъект, или виновник, подлежит ответственности. Как внутренний психологический элемент деяния, вина противополагается самому действию, вызвавшему известное изменение во внешнем мире, имевшему известные последствия, — элементу внешнему, физическому. Констатируя в каком-либо случае наличность вины, мы констатируем, вместе с тем, что данное деяние есть не только произведение рук человека, но и продукт его внутреннего мира, его воли, сознания и т. д. Суждение о человеке по деяниям его основано на предположении об определенном, внутреннем отношении его к совершаемым им деяниям. По различию понятия ответственности различается и понятие вины. Самому широкому понятию ответственности — нравственной — соответствует и самое широкое понятие вины — нравственной; более узким является понятие юридической вины. Последняя, в свою очередь, может быть виной уголовной или гражданской. Так как этика определяет обязанности человека не только к другим, но и к самому себе, и нормирует не только действия человека, но и душевные движения, то всякое отступление от нравственности даже в одних побуждениях, в одних помыслах, обосновывает собой наличность нравственной вины. Вина юридическая всегда предполагает, наоборот, какое-либо действие, нарушающее право или правовую норму. Мотивы, побуждения, вызвавшие действие, не обусловливают собой ответственности, а могут лишь влиять на определение размера ее — и то если речь идет об ответственности уголовной. Сравнительно ближе к нравственной вине стоит Вина уголовная. Последняя часто даже смешивалась в доктрине с первой, подобно тому как и сама область безнравственного смешивалась с областью преступного.
prodigy написав:не путайте юридическое понятие вины и понятие моральной ответственности , из первого часто вытекает второе, но из второго не всегда первое
я ничего не путаю, их моральную ответственность к какому месту прикладывать тем кто потерял на войне близких или имущество? Оно не измеряется в каких либо категориях, и полиграфом не будут определять у каждого искренние раскаяния или нет.
А юридически всё чётко, есть признаки поддержки насилия, и есть наказание за это.
А слезы раскаяния пусть оставят для могилок русских солдат, отдавших жизни за чьи то бредовые идеи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:ошибок? Мы, действительно, можем делать всё, что не противоречит законам. Но при этом даже такие, вполне законные действия могут быть ошибочными. А ошибки могут дорого обходиться
Це наші помилки. Щось я не чув, щоб Захід називав законно обраного Януковича фашистом чи наркоманом, і відмовлялся з ним зустрічатись, поки він не втік. Не виправдовуйте агресора нашими міфічними помилками, не бачити паралелей між гітлером і путіном, можуть тільки сліпі.
Где Вы у меня такое увидели? Можете показать конкретнее?
Польша тоже виновата...этого мало?
без зла советую, посмотрите после войны Марка Солонина