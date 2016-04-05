Додано: Сер 16 бер, 2022 13:48

vitaliian написав: prodigy написав: ЛАД написав: Из того, что народ виноват в преступлениях режима не следует, что все русские плохие. Из того, что народ виноват в преступлениях режима не следует, что все русские плохие.



они не все плохие, они 74% поддерживают то, что здесь происходит они не все плохие, они 74% поддерживают то, что здесь происходит

Коллективной вины не бывает, степень вины каждого должен определить суд. Если виноваты все, значит не будет наказан никто. Коллективной вины не бывает, степень вины каждого должен определить суд. Если виноваты все, значит не будет наказан никто.

Вина уголовная

не путайте юридическое понятие виныи понятие моральной ответственности ,из первого часто вытекает второе, но из второго не всегда первое(люди лишенные человеческой морали лишены всякойответственности априори)из словаря:. Она заключается во внутреннем отношении дееспособного субъекта к совершаемому им деянию. В. образует так называемый внутренний состав деяния, за которое субъект, или виновник, подлежит ответственности. Как внутренний психологический элемент деяния, вина противополагается самому действию, вызвавшему известное изменение во внешнем мире, имевшему известные последствия, — элементу внешнему, физическому. Констатируя в каком-либо случае наличность вины, мы констатируем, вместе с тем, что данное деяние есть не только произведение рук человека, но и продукт его внутреннего мира, его воли, сознания и т. д. Суждение о человеке по деяниям его основано на предположении об определенном, внутреннем отношении его к совершаемым им деяниям.По различию понятия ответственности различается и понятие вины. Самому широкому понятию ответственности — нравственной — соответствует и самое широкое понятие вины — нравственной;Так как этика определяет обязанности человека не только к другим, но и к самому себе, и нормирует не только действия человека, но и душевные движения, то всякое отступление от нравственности даже в одних побуждениях, в одних помыслах, обосновывает собой наличность нравственной вины.. Мотивы, побуждения, вызвавшие действие, не обусловливают собой ответственности, а могут лишь влиять на определение размера ее — и то если речь идет об ответственности уголовной. Сравнительно ближе к нравственной вине стоит. Последняя часто даже смешивалась в доктрине с первой, подобно тому как и сама область безнравственного смешивалась с областью преступного.