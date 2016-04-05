Додано: Сер 16 бер, 2022 14:30

ЛАД написав: Ничего не понял.

Готовилась провокация? Возможно. Но её не было. Я писал только о точности инфы от "Генерала СВР". Ничего не понял.Готовилась провокация? Возможно. Но её не было. Я писал только о точности инфы от "Генерала СВР".

Какие провокации "выносили на загал"?

"Раскапывание могил" - это о чём?

И ещё раз - "геноцид донецкого народа" это не причина, а повод. Если бы это было причиной, то достаточно было ввести росс. войска в ОРДЛО, а не начинать войну с Украиной.

Провокация чего то стоит, лишь тогда когда о ней не знают. Все провокации которые они готовили сливались. Было принято решение не заморачиваться, ибо если что то стало явным нет смысла это озвучивать. Втюхать эту дичь можно было бы, в таком случае, только внутреннему пользователю пропагандон ТВ.Поройтесь в прессе, узнаете.Это тоже своего рода провокация. Его готовили сотрудники ФСБ и внешней разведки. Короче были раскопаны кости из могил и были выданы за то что это жертвы "киевской хунты", которые были замучены не людскими пытками. В инете тоже есть, поищите.Ну причина\повод это все игра слов. Ничего от этого не меняется. Кроме того они придумали что "х=унта" готовит наступление и расправится с местными жителями так как с теми замученными, для того и была придумана типа "эвакуация", заодно под шумок начали хватать всех жителей ордло что бы те защитили молодые республики от "нелюдей" в украинской форме.Я удивляюсь. Вы всего этого не знали?