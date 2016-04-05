почитал что вы тут постили неделю до того как пришел на ветку
почему я на вас "наехал"? потому что вам тут все сходит с рук и ссылки на сайты-помойки и продвигание наратива о братском народе (не все русские плохие)
я вам неделю назад задал открытый вопрос-"кто бомбит Харьков? некоторые харьковчане считают , что какие-то странные бомбежки (намек на ВСУ)"
ответ не было
Возможно, не заметил Вашего вопроса. Но, по-моему, из того, что я пишу это очевидно. Я не слышал ни от одного харьковчанина намёков на то, что бомбит ВСУ. Не знаю, откуда Вы взяли такой бред. Сами придумали? "Сайты-помойки и продвигание наратива о братском народе" оставьте при себе. С логикой у Вас швах - "не все русские плохие" не равно "братские народы". Более того, "братские народы" ьоже не всегда живут по-братски и могут воевать. Так же как и просто братья далеко не всегда дружны и любят друг друга. Заканчиваю - имел ввиду закрываю тему. Вы слишком много забрали у меня времени. Я так до комендантского часа и выбраться из-за компа не успею.
Собственно, поэтому пу так и обнаглел, как еще ранее обнаглел его покровитель
Набор общих фраз и ничего более. Пока не заметил готовности Китая чем-то помочь Рашке в войне с нами. Идет обычная инфовойна. Пу мир обложил как взбесившегося зверя-людоеда. Штаты сейчас изо всех сил пытаются примазать к Пуйлу Китай, чтобы подорвать экономику матереющего на глазах конкурента. Экономически Китай однозначно поможет Рашке, ему это банально выгодно со всех сторон, а вот в войне с Украиной - хрен. С головой у китайских бонз все в порядке.
prodigy написав:считалось, что ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ
вы как будто читаете меня через строку, кто и как будет определять чистосердечное у Лаврова будет раскаяние или имитация чтобы избежать наказания? Ваша риторика открывает лазейку наказать стрелочников, а идейных вдохновителей войны - оправдать (потому что они раскаяться, а гады стрелочники нет)
Тезиса "виноваты все" нужно избегать, если виноваты все, значит не накажут никого. У понятия "все" нет четкого имени и фамилии, новорожденные тоже виноваты? Вы верите что их накажут?
ЛАД написав:Ничего не понял. Готовилась провокация? Возможно. Но её не было. Я писал только о точности инфы от "Генерала СВР".
Провокация чего то стоит, лишь тогда когда о ней не знают. Все провокации которые они готовили сливались. Было принято решение не заморачиваться, ибо если что то стало явным нет смысла это озвучивать. Втюхать эту дичь можно было бы, в таком случае, только внутреннему пользователю пропагандон ТВ.
Какие провокации "выносили на загал"?
Поройтесь в прессе, узнаете.
"Раскапывание могил" - это о чём?
Это тоже своего рода провокация. Его готовили сотрудники ФСБ и внешней разведки. Короче были раскопаны кости из могил и были выданы за то что это жертвы "киевской хунты", которые были замучены не людскими пытками. В инете тоже есть, поищите.
И ещё раз - "геноцид донецкого народа" это не причина, а повод. Если бы это было причиной, то достаточно было ввести росс. войска в ОРДЛО, а не начинать войну с Украиной.
Ну причина\повод это все игра слов. Ничего от этого не меняется. Кроме того они придумали что "х=унта" готовит наступление и расправится с местными жителями так как с теми замученными, для того и была придумана типа "эвакуация", заодно под шумок начали хватать всех жителей ордло что бы те защитили молодые республики от "нелюдей" в украинской форме. Я удивляюсь. Вы всего этого не знали?