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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 400401402403>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:07

  prodigy написав:советую, посмотрите после войны Марка Солонина
я даже ссылку дам что смотреть
https://youtu.be/d-Mx41YsCFM
С 6:23 минуты

Благодаря таким "успокоителям" люди не успели эвакуироваться, в частности из Мариуполя и Бучи, чем подвергли свои семьи смертельной опасности.

Я очень уважаю М.Солонина как историка, но как прогнозист он ноль. Информации о предстоящем вторжении было вагон, даже в открытых источниках.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 14:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:14

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Заканчиваю с этим.

очень сомневаюсь что вы закончите...

почитал что вы тут постили неделю до того как пришел на ветку

почему я на вас "наехал"? потому что вам тут все сходит с рук и ссылки на сайты-помойки и продвигание наратива о братском народе (не все русские плохие)

я вам неделю назад задал открытый вопрос-"кто бомбит Харьков? некоторые харьковчане считают , что какие-то странные бомбежки (намек на ВСУ)"

ответ не было

Возможно, не заметил Вашего вопроса. Но, по-моему, из того, что я пишу это очевидно.
Я не слышал ни от одного харьковчанина намёков на то, что бомбит ВСУ.
Не знаю, откуда Вы взяли такой бред. Сами придумали?
"Сайты-помойки и продвигание наратива о братском народе" оставьте при себе.
С логикой у Вас швах - "не все русские плохие" не равно "братские народы". Более того, "братские народы" ьоже не всегда живут по-братски и могут воевать. Так же как и просто братья далеко не всегда дружны и любят друг друга.
Заканчиваю - имел ввиду закрываю тему. Вы слишком много забрали у меня времени. Я так до комендантского часа и выбраться из-за компа не успею.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:А слезы раскаяния пусть оставят для исповедей.


Раскаяние ,как и неприкаянный происходит от слова Каин ,тот самый который убил Авеля в Библии. раскаявшийся -отрекшийся от Каина (т.е. не будет больше убивать, возможно)

считалось, что ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ — одно из обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность; дает суду возможность снизить меру наказания в рамках санкции статьи.

на Нюрнбергском процессе не было затронуто раскаяние? было, поэтому и не все подсудимые были повешены
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:19

  Starikan написав:Глобально ноги растут отсюда

"Війна Росії проти України — Китай вирішив допомагати РФ у війні, побоюються США / НВ" https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viy ... 25091.html

Собственно, поэтому пу так и обнаглел, как еще ранее обнаглел его покровитель

Набор общих фраз и ничего более.
Пока не заметил готовности Китая чем-то помочь Рашке в войне с нами.
Идет обычная инфовойна.
Пу мир обложил как взбесившегося зверя-людоеда. Штаты сейчас изо всех сил пытаются примазать к Пуйлу Китай, чтобы подорвать экономику матереющего на глазах конкурента.
Экономически Китай однозначно поможет Рашке, ему это банально выгодно со всех сторон, а вот в войне с Украиной - хрен. С головой у китайских бонз все в порядке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Колеги, а в кого який улюблений анекдот на тему війни?
Мій:
Друга армія світу просить допомоги у третьої, бо її побила двадцять третя.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:20

  prodigy написав:считалось, что ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ
вы как будто читаете меня через строку, кто и как будет определять чистосердечное у Лаврова будет раскаяние или имитация чтобы избежать наказания? Ваша риторика открывает лазейку наказать стрелочников, а идейных вдохновителей войны - оправдать (потому что они раскаяться, а гады стрелочники нет)

Тезиса "виноваты все" нужно избегать, если виноваты все, значит не накажут никого. У понятия "все" нет четкого имени и фамилии, новорожденные тоже виноваты? Вы верите что их накажут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:26

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:30

  prodigy написав:
  vitaliian написав:А слезы раскаяния пусть оставят для исповедей.


Раскаяние ,как и неприкаянный происходит от слова Каин ,тот самый который убил Авеля в Библии. раскаявшийся -отрекшийся от Каина (т.е. не будет больше убивать, возможно)

считалось, что ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ — одно из обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность; дает суду возможность снизить меру наказания в рамках санкции статьи.

на Нюрнбергском процессе не было затронуто раскаяние? было, поэтому и не все подсудимые были повешены

Не всех повесили не благодаря раскаянию, а в зависимости от степени вины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:30

  ЛАД написав:Ничего не понял.
Готовилась провокация? Возможно. Но её не было. Я писал только о точности инфы от "Генерала СВР".
Провокация чего то стоит, лишь тогда когда о ней не знают. Все провокации которые они готовили сливались. Было принято решение не заморачиваться, ибо если что то стало явным нет смысла это озвучивать. Втюхать эту дичь можно было бы, в таком случае, только внутреннему пользователю пропагандон ТВ.
Какие провокации "выносили на загал"?
Поройтесь в прессе, узнаете.
"Раскапывание могил" - это о чём?
Это тоже своего рода провокация. Его готовили сотрудники ФСБ и внешней разведки. Короче были раскопаны кости из могил и были выданы за то что это жертвы "киевской хунты", которые были замучены не людскими пытками. В инете тоже есть, поищите.
И ещё раз - "геноцид донецкого народа" это не причина, а повод. Если бы это было причиной, то достаточно было ввести росс. войска в ОРДЛО, а не начинать войну с Украиной.
Ну причина\повод это все игра слов. Ничего от этого не меняется. Кроме того они придумали что "х=унта" готовит наступление и расправится с местными жителями так как с теми замученными, для того и была придумана типа "эвакуация", заодно под шумок начали хватать всех жителей ордло что бы те защитили молодые республики от "нелюдей" в украинской форме.
Я удивляюсь. Вы всего этого не знали?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:31

  lapay написав:Колеги, а в кого який улюблений анекдот на тему війни?
Мій:
Друга армія світу просить допомоги у третьої, бо її побила двадцять третя.

- Вы говорите, что мой сын умер от ковида?
- Да
- А почему он без головы?
- Это новый штамм Гостомель
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