Додано: Сер 16 бер, 2022 14:35

ЛАД написав: Не знаю, откуда Вы взяли такой бред. Сами придумали? Не знаю, откуда Вы взяли такой бред. Сами придумали?

Лад, вы обиделись на меня и вас уже несету меня есть один знакомый (мы познакомились почти 50лет назад когда он в возрасте 5лет переехал в наш дом), мы долго дружили , но в 2014г после трагедии 2мая в Одессе его сильно перемкнуло, он днями зависал на сайтах "новороссии" и пр. (спор по сбитому Боингу у нас занял больше 5 лет) и он так и не признал, что это РФ сбила Боингсейчас он в рейсе, а жена его живет в Харьковея на эмоциях написал ему в вайбере:"твой русский фашизм бомбит 500кг бомбами Харьков"он мне ответил: "А почему ты мне предъявляешь, что это мой русский фашизм. Позвони моей жене в Харьков, которая в подвале детского сада живет и бегает домой когда нет комендантского часа ухаживает за лежачей матерью. Она тебе расскажет, кто куда стреляет и почему. Я не буду с тобой вступать в полемику."на вопрос "ответь, кто же стреляет по Харькову?" он прекратил переписку