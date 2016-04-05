RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 401402403404405>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, откуда Вы взяли такой бред. Сами придумали?


Лад, вы обиделись на меня и вас уже несет

у меня есть один знакомый (мы познакомились почти 50лет назад когда он в возрасте 5лет переехал в наш дом), мы долго дружили , но в 2014г после трагедии 2мая в Одессе его сильно перемкнуло, он днями зависал на сайтах "новороссии" и пр. (спор по сбитому Боингу у нас занял больше 5 лет) и он так и не признал, что это РФ сбила Боинг

сейчас он в рейсе, а жена его живет в Харькове
я на эмоциях написал ему в вайбере:"твой русский фашизм бомбит 500кг бомбами Харьков"

он мне ответил: "А почему ты мне предъявляешь, что это мой русский фашизм. Позвони моей жене в Харьков, которая в подвале детского сада живет и бегает домой когда нет комендантского часа ухаживает за лежачей матерью. Она тебе расскажет, кто куда стреляет и почему. Я не буду с тобой вступать в полемику."

на вопрос "ответь, кто же стреляет по Харькову?" он прекратил переписку
prodigy
 
Повідомлень: 7418
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:38

  vitaliian написав:
  prodigy написав:советую, посмотрите после войны Марка Солонина
я даже ссылку дам что смотреть
https://youtu.be/d-Mx41YsCFM
С 6:23 минуты

Благодаря таким "успокоителям" люди не успели эвакуироваться, в частности из Мариуполя и Бучи, чем подвергли свои семьи смертельной опасности.

Я очень уважаю М.Солонина как историка, но как прогнозист он ноль. Информации о предстоящем вторжении было вагон, даже в открытых источниках.



мне кажется вы сильно преувеличили влияние Марка Солонина на свою аудиторию (в которой 30% из США и Европы и 40% из рф)

мы так устроены, что верим только тому, что в принципе совпадает с нашим мировоззрением (за исключением детей в возрасте до 6 лет, и легко внушаемых людей)

Солонин позже признал, что серьезно ошибся
а руководство страны признало? да это и никому сейчас не потрибне
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 16 бер, 2022 14:51, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 7418
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:38

antey1969
Вы ничего не поняли, дело не в том, что Си поставит или не поставит пу какие-то грузовики.
И даже не в Украине.

А в том, что последние годы формируется единый "антиамериканский" фронт. Си неоднократно (хотя и более мягко, чем его шавка пу) провозглашал, что гегемонизм США как ведущей мировой державы закончился. Создается также впечатление, что к их рядам бочком-бочком подключается и Индия.

Не исключаю, что сыграла свою роль и трамповская политика.

Происходит переформатирование мировых отношений, под колеса которого попала Украина.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18661
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:41

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Не знаю, откуда Вы взяли такой бред. Сами придумали?


Лад, вы обиделись на меня и вас уже несет

у меня есть один знакомый (мы познакомились почти 50лет назад когда он в возрасте 5лет переехал в наш дом), мы долго дружили , но в 2014г после трагедии 2мая в Одессе его сильно перемкнуло, он днями зависал на сайтах "новороссии" и пр. (спор по сбитому Боингу у нас занял больше 5 лет) и он так и не признал, что это РФ сбила Боинг

сейчас он в рейсе, а жена его живет в Харькове
я на эмоциях написал ему в вайбере:"твой русский фашизм бомбит 500кг бомбами Харьков"

он мне ответил: "А почему ты мне предъявляешь, что это мой русский фашизм. Позвони моей жене в Харьков, которая в подвале детского сада живет и бегает домой когда нет комендантского часа ухаживает за лежачей матерью. Она тебе расскажет, кто куда стреляет и почему. Я не буду с тобой вступать в полемику."

на вопрос "ответь, кто же стреляет по Харькову?" он прекратил переписку
Ну это как в Донбассе. Это украинцы специально стреляют по своим мирным жителям :) Идиоты.
Востаннє редагувалось otg в Сер 16 бер, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
Повідомлень: 2414
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:41

  vitaliian написав:
  prodigy написав:считалось, что ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ
вы как будто читаете меня через строку, кто и как будет определять чистосердечное у Лаврова будет раскаяние или имитация чтобы избежать наказания? Ваша риторика открывает лазейку наказать стрелочников, а идейных вдохновителей войны - оправдать (потому что они раскаяться, а гады стрелочники нет)

Тезиса "виноваты все" нужно избегать, если виноваты все, значит не накажут никого. У понятия "все" нет четкого имени и фамилии, новорожденные тоже виноваты? Вы верите что их накажут?


до наказания еще очень далеко (сегодня есть только один способ наказания-убей захватчика любым способом)

я эту тему продолжу с вами после войны, ОК?
prodigy
 
Повідомлень: 7418
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Происходит переформатирование мировых отношений, под колеса которого попала Украина.


Степан Демура еще 24 февраля сказал, что Путина развели как дурочка, теперь России конец (Америка ее уничтожит) и это будет показательная порка для Китая (если он только помыслит захватить Тайвань)

мне кажется тут есть доля правды, но геополитика выглядит как то плоско и сводится к противостоянию двух самых больших экономик мира (РФ со своими 2% в доли мировой ввп просто пыль лагерная)
prodigy
 
Повідомлень: 7418
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
otg
 
Повідомлень: 2414
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:52

  otg написав:Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.


лжет, собака
prodigy
 
Повідомлень: 7418
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:06

Starikan

утром я скидывал сюда Потапенко, он считает, дефолта РФ не будет, будет вид "корпоративного" дефолта начиная с 16 марта 2022г (т.е. возможно будет дефолт Сбербанка, ВТБ, Аэрофлота и др. гос и частных компаний), но Китай может скупить упавшие в цене (в 200-300 раз)акции всех интересных ему компаний за "1 доллар условно" и потом рашка будет вассалом Китая уже не на пол-шишки, а на полную.

посмотрите, есть здравые мысли

пс а то что под китайцами работать -это не под толерантными гейропейцами или пиндосами знают все

в Анголе в порту строили новые и ремонтировали старые причалы (раб.сила местная, а прораб китаянка-маленькая такая 1,30м ростом и 30кг весом, у нас девочки имеют такие параметры в 9-10 лет), так вот нигер долбал пневмо молотком бетон и устал,тяжело, распрямил спину (глотнул водички, при +37/40с и влажности 90%) потом постоянно обливаешься...и тут подбежала китаянка и стала на него кричать, что мол он уже пару минут стоит распрямив спину, давай работай, а то завтра другой придет на твое место((

и у меня в памяти масса примеров про китайцев в Африке (как никак с 1996-2013 работал в том регионе)
prodigy
 
Повідомлень: 7418
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:16

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 46252.html

гади
prodigy
 
Повідомлень: 7418
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2985 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 401402403404405>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2453
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2879)
16.03.2022 16:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.