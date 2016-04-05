ЛАД написав:Не знаю, откуда Вы взяли такой бред. Сами придумали?
Лад, вы обиделись на меня и вас уже несет
у меня есть один знакомый (мы познакомились почти 50лет назад когда он в возрасте 5лет переехал в наш дом), мы долго дружили , но в 2014г после трагедии 2мая в Одессе его сильно перемкнуло, он днями зависал на сайтах "новороссии" и пр. (спор по сбитому Боингу у нас занял больше 5 лет) и он так и не признал, что это РФ сбила Боинг
сейчас он в рейсе, а жена его живет в Харькове я на эмоциях написал ему в вайбере:"твой русский фашизм бомбит 500кг бомбами Харьков"
он мне ответил: "А почему ты мне предъявляешь, что это мой русский фашизм. Позвони моей жене в Харьков, которая в подвале детского сада живет и бегает домой когда нет комендантского часа ухаживает за лежачей матерью. Она тебе расскажет, кто куда стреляет и почему. Я не буду с тобой вступать в полемику."
на вопрос "ответь, кто же стреляет по Харькову?" он прекратил переписку
antey1969 Вы ничего не поняли, дело не в том, что Си поставит или не поставит пу какие-то грузовики. И даже не в Украине.
А в том, что последние годы формируется единый "антиамериканский" фронт. Си неоднократно (хотя и более мягко, чем его шавка пу) провозглашал, что гегемонизм США как ведущей мировой державы закончился. Создается также впечатление, что к их рядам бочком-бочком подключается и Индия.
Не исключаю, что сыграла свою роль и трамповская политика.
Происходит переформатирование мировых отношений, под колеса которого попала Украина.
ЛАД написав:Не знаю, откуда Вы взяли такой бред. Сами придумали?
Лад, вы обиделись на меня и вас уже несет
у меня есть один знакомый (мы познакомились почти 50лет назад когда он в возрасте 5лет переехал в наш дом), мы долго дружили , но в 2014г после трагедии 2мая в Одессе его сильно перемкнуло, он днями зависал на сайтах "новороссии" и пр. (спор по сбитому Боингу у нас занял больше 5 лет) и он так и не признал, что это РФ сбила Боинг
сейчас он в рейсе, а жена его живет в Харькове я на эмоциях написал ему в вайбере:"твой русский фашизм бомбит 500кг бомбами Харьков"
он мне ответил: "А почему ты мне предъявляешь, что это мой русский фашизм. Позвони моей жене в Харьков, которая в подвале детского сада живет и бегает домой когда нет комендантского часа ухаживает за лежачей матерью. Она тебе расскажет, кто куда стреляет и почему. Я не буду с тобой вступать в полемику."
на вопрос "ответь, кто же стреляет по Харькову?" он прекратил переписку
Ну это как в Донбассе. Это украинцы специально стреляют по своим мирным жителям Идиоты.
Востаннє редагувалось otg в Сер 16 бер, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:считалось, что ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ
вы как будто читаете меня через строку, кто и как будет определять чистосердечное у Лаврова будет раскаяние или имитация чтобы избежать наказания? Ваша риторика открывает лазейку наказать стрелочников, а идейных вдохновителей войны - оправдать (потому что они раскаяться, а гады стрелочники нет)
Тезиса "виноваты все" нужно избегать, если виноваты все, значит не накажут никого. У понятия "все" нет четкого имени и фамилии, новорожденные тоже виноваты? Вы верите что их накажут?
до наказания еще очень далеко (сегодня есть только один способ наказания-убей захватчика любым способом)
Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
otg написав:Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
утром я скидывал сюда Потапенко, он считает, дефолта РФ не будет, будет вид "корпоративного" дефолта начиная с 16 марта 2022г (т.е. возможно будет дефолт Сбербанка, ВТБ, Аэрофлота и др. гос и частных компаний), но Китай может скупить упавшие в цене (в 200-300 раз)акции всех интересных ему компаний за "1 доллар условно" и потом рашка будет вассалом Китая уже не на пол-шишки, а на полную.
посмотрите, есть здравые мысли
пс а то что под китайцами работать -это не под толерантными гейропейцами или пиндосами знают все
в Анголе в порту строили новые и ремонтировали старые причалы (раб.сила местная, а прораб китаянка-маленькая такая 1,30м ростом и 30кг весом, у нас девочки имеют такие параметры в 9-10 лет), так вот нигер долбал пневмо молотком бетон и устал,тяжело, распрямил спину (глотнул водички, при +37/40с и влажности 90%) потом постоянно обливаешься...и тут подбежала китаянка и стала на него кричать, что мол он уже пару минут стоит распрямив спину, давай работай, а то завтра другой придет на твое место((
и у меня в памяти масса примеров про китайцев в Африке (как никак с 1996-2013 работал в том регионе)