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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:20
Starikan написав:
Происходит переформатирование мировых отношений, под колеса которого попала Украина.
Не ожидал от вас такой глупости! Украина уже 400 лет под колесами что с северо-востока наезжают!
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komp
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:21
prodigy написав:
эту тему продолжу с вами после войны, ОК
конечно к ней нужно будет вернуться.
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vitaliian
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:27
prodigy написав:
мне кажется вы сильно преувеличили влияние Марка Солонина на свою аудиторию (в которой 30% из США и Европы и 40% из рф)
мы так устроены, что верим только тому, что в принципе совпадает с нашим мировоззрением (за исключением детей в возрасте до 6 лет, и легко внушаемых людей)
Солонин позже признал, что серьезно ошибся
а руководство страны признало? да это и никому сейчас не потрибне
я лично в начале февраля решал эвакуировать отца (который плохо ходит) или нет, посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать. Если беда придет на его улицу, шансов выжить будет мало - Бегать и ходить дальше чем на 100 метров он не может. Соответственно мои шансы тоже потому что в таком состоянии я его одного не оставлю.
Это чтобы далеко не бегать за примерами про влияние лидеров мнений. Там где у меня нет своего опыта я опираясь на опыт тех кому доверяю. Оказалось что хороший историк ещё не означает хороший военный стратег.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 16 бер, 2022 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:32
vitaliian написав:
посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать.
Так вот чьи тезисы ты транслировал д̶о̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶д̶н̶я̶ ̶̶в̶о̶й̶н̶ыдовольно долго, рассказывая, что войны точно не будет, что для РФ это самоубийство, что 100-150 тысяч - это для такой страны как наша - ниочем.
Панятна.
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Hotab
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:33
Hotab написав: vitaliian написав:
посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать.
Так вот чьи тезисы ты транслировал д̶о̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶д̶н̶я̶ ̶̶в̶о̶й̶н̶ыдовольно долго, рассказывая, что войны точно не будет, что для РФ это самоубийство, что 100-150 тысяч - это для такой страны как наша - ниочем.
Панятна.
Примерно да. Про 100-150 тысяч я до сих пор считаю что крупную территорию им не окупировать. А одну две области реально.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 16 бер, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:33
vitaliian написав: prodigy написав:
мне кажется вы сильно преувеличили влияние Марка Солонина на свою аудиторию (в которой 30% из США и Европы и 40% из рф)
мы так устроены, что верим только тому, что в принципе совпадает с нашим мировоззрением (за исключением детей в возрасте до 6 лет, и легко внушаемых людей)
Солонин позже признал, что серьезно ошибся
а руководство страны признало? да это и никому сейчас не потрибне
/// Там где у меня нет своего опыта я опираясь на опыт тех кому доверяю. А оказалось что хороший историк ещё не означает хороший военный стратег.
Поговорка "если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам" -- не зря появилось...
Как "оказалось" -- "хороший военный стратег" еще не означает хороший военный стратег. -- у второй армии мира и стратеги примерно на втором месте должны быть, вроде как.
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_hunter
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:37
_hunter написав:
у второй армии мира и стратеги примерно на втором месте должны быть, вроде как.
я себя не позиционирую военным стратегом ни в какой степени, поэтому принимаю свои стратегические ошибки как проигрыш в лотерею. А тот кто себя так позиционирует и ошибся наверное должен застрелиться.
_hunter написав:
Поговорка "если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам" -- не зря появилось
зубы вы тоже себе сам лечите? Поговорка не очень умная.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 16 бер, 2022 15:39, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliian
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:38
vitaliian написав: Hotab написав: vitaliian написав:
посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать.
Так вот чьи тезисы ты транслировал д̶о̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶д̶н̶я̶ ̶̶в̶о̶й̶н̶ыдовольно долго, рассказывая, что войны точно не будет, что для РФ это самоубийство, что 100-150 тысяч - это для такой страны как наша - ниочем.
Панятна.
Примерно да. Про 100-150 тысяч я до сих пор считаю что крупную территорию им не окупировать. А одну две области реально.
А почему сразу в первый день вторжения не эвакуировались ? Машина у вас есть если не ошибаюсь.
У меня брат вечером уже был в Виннице. Жена кузена вечером с двумя детьми була уже в Зап.Украине.
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Хомякоид
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:38
vitaliian написав: Hotab написав: vitaliian написав:
посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать.
Так вот чьи тезисы ты транслировал д̶о̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶д̶н̶я̶ ̶̶в̶о̶й̶н̶ыдовольно долго, рассказывая, что войны точно не будет, что для РФ это самоубийство, что 100-150 тысяч - это для такой страны как наша - ниочем.
Панятна.
Примерно да. Про 100-150 тысяч я до сих пор считаю что крупную территорию им не окупировать. А одну две области реально.
Говорят, что Пономарь после признания лднр сказал,что 1000% будет нападение.
Но я его перестал читать еще до его перехода на платный Патреон. Слишком сладко стелил.
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Hotab
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:44
Hotab я то уже нашел кто адекватно все предсказывал, если бы мне его показали в январе мои планы были бы полностью другие...
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vitaliian
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