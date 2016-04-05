Додано: Сер 16 бер, 2022 15:27

prodigy написав: мне кажется вы сильно преувеличили влияние Марка Солонина на свою аудиторию (в которой 30% из США и Европы и 40% из рф)



мы так устроены, что верим только тому, что в принципе совпадает с нашим мировоззрением (за исключением детей в возрасте до 6 лет, и легко внушаемых людей)



Солонин позже признал, что серьезно ошибся

а руководство страны признало? да это и никому сейчас не потрибне мне кажется вы сильно преувеличили влияние Марка Солонина на свою аудиторию (в которой 30% из США и Европы и 40% из рф)мы так устроены, что верим только тому, что в принципе совпадает с нашим мировоззрением (за исключением детей в возрасте до 6 лет, и легко внушаемых людей)Солонин позже признал, что серьезно ошибсяа руководство страны признало? да это и никому сейчас не потрибне

я лично в начале февраля решал эвакуировать отца (который плохо ходит) или нет, посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать. Если беда придет на его улицу, шансов выжить будет мало - Бегать и ходить дальше чем на 100 метров он не может. Соответственно мои шансы тоже потому что в таком состоянии я его одного не оставлю.Это чтобы далеко не бегать за примерами про влияние лидеров мнений. Там где у меня нет своего опыта я опираясь на опыт тех кому доверяю. Оказалось что хороший историк ещё не означает хороший военный стратег.