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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 402403404405>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Происходит переформатирование мировых отношений, под колеса которого попала Украина.

Не ожидал от вас такой глупости! Украина уже 400 лет под колесами что с северо-востока наезжают!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:эту тему продолжу с вами после войны, ОК
конечно к ней нужно будет вернуться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:27

  prodigy написав:мне кажется вы сильно преувеличили влияние Марка Солонина на свою аудиторию (в которой 30% из США и Европы и 40% из рф)

мы так устроены, что верим только тому, что в принципе совпадает с нашим мировоззрением (за исключением детей в возрасте до 6 лет, и легко внушаемых людей)

Солонин позже признал, что серьезно ошибся
а руководство страны признало? да это и никому сейчас не потрибне
я лично в начале февраля решал эвакуировать отца (который плохо ходит) или нет, посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать. Если беда придет на его улицу, шансов выжить будет мало - Бегать и ходить дальше чем на 100 метров он не может. Соответственно мои шансы тоже потому что в таком состоянии я его одного не оставлю.

Это чтобы далеко не бегать за примерами про влияние лидеров мнений. Там где у меня нет своего опыта я опираясь на опыт тех кому доверяю. Оказалось что хороший историк ещё не означает хороший военный стратег.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 15:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать.

Так вот чьи тезисы ты транслировал д̶о̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶д̶н̶я̶ ̶̶в̶о̶й̶н̶ыдовольно долго, рассказывая, что войны точно не будет, что для РФ это самоубийство, что 100-150 тысяч - это для такой страны как наша - ниочем.
Панятна. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:33

  Hotab написав:
  vitaliian написав:посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать.

Так вот чьи тезисы ты транслировал д̶о̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶д̶н̶я̶ ̶̶в̶о̶й̶н̶ыдовольно долго, рассказывая, что войны точно не будет, что для РФ это самоубийство, что 100-150 тысяч - это для такой страны как наша - ниочем.
Панятна. :D

Примерно да. Про 100-150 тысяч я до сих пор считаю что крупную территорию им не окупировать. А одну две области реально.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:33

  vitaliian написав:
  prodigy написав:мне кажется вы сильно преувеличили влияние Марка Солонина на свою аудиторию (в которой 30% из США и Европы и 40% из рф)

мы так устроены, что верим только тому, что в принципе совпадает с нашим мировоззрением (за исключением детей в возрасте до 6 лет, и легко внушаемых людей)

Солонин позже признал, что серьезно ошибся
а руководство страны признало? да это и никому сейчас не потрибне
/// Там где у меня нет своего опыта я опираясь на опыт тех кому доверяю. А оказалось что хороший историк ещё не означает хороший военный стратег.

Поговорка "если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам" -- не зря появилось...
Как "оказалось" -- "хороший военный стратег" еще не означает хороший военный стратег. -- у второй армии мира и стратеги примерно на втором месте должны быть, вроде как.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:37

  _hunter написав:у второй армии мира и стратеги примерно на втором месте должны быть, вроде как.
я себя не позиционирую военным стратегом ни в какой степени, поэтому принимаю свои стратегические ошибки как проигрыш в лотерею. А тот кто себя так позиционирует и ошибся наверное должен застрелиться.
  _hunter написав:Поговорка "если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам" -- не зря появилось
зубы вы тоже себе сам лечите? Поговорка не очень умная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 бер, 2022 15:39, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:38

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать.

Так вот чьи тезисы ты транслировал д̶о̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶д̶н̶я̶ ̶̶в̶о̶й̶н̶ыдовольно долго, рассказывая, что войны точно не будет, что для РФ это самоубийство, что 100-150 тысяч - это для такой страны как наша - ниочем.
Панятна. :D

Примерно да. Про 100-150 тысяч я до сих пор считаю что крупную территорию им не окупировать. А одну две области реально.


А почему сразу в первый день вторжения не эвакуировались ? Машина у вас есть если не ошибаюсь.
У меня брат вечером уже был в Виннице. Жена кузена вечером с двумя детьми була уже в Зап.Украине.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:38

  vitaliian написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать.

Так вот чьи тезисы ты транслировал д̶о̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶д̶н̶я̶ ̶̶в̶о̶й̶н̶ыдовольно долго, рассказывая, что войны точно не будет, что для РФ это самоубийство, что 100-150 тысяч - это для такой страны как наша - ниочем.
Панятна. :D

Примерно да. Про 100-150 тысяч я до сих пор считаю что крупную территорию им не окупировать. А одну две области реально.


Говорят, что Пономарь после признания лднр сказал,что 1000% будет нападение.
Но я его перестал читать еще до его перехода на платный Патреон. Слишком сладко стелил.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:44

Hotab я то уже нашел кто адекватно все предсказывал, если бы мне его показали в январе мои планы были бы полностью другие...
vitaliian
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