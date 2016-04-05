буду надеяться , что вашу семью беда обойдет стороной
я уже писал, что дочка из Киева переместилась в Черновцы а брат отвез дочку в Кишинёв, а через 2 дня она вернулась (дети они такие дети), позвонила и сказала, что если не приедете за мной, я сама доберусь назад хочет быть вместе с нами
Хомякоид написав:А почему сразу в первый день вторжения не эвакуировались ?
до сих пор гуляет по сетям, что мужчин призывного возраста (особенно до 35лет) хватают прямо на улице (или в общественном транспорте) и вручают повестки в военкомат
не настаиваю, что это тот случай, но то что многие люди (нельзя сказать, что поверили, что война закончится за 2 недели),а банально впали в ступор (не способность принимать стратегические решения), многие просто побоялись бросить своё добро (дом , квартиру и тд)
буду надеяться , что вашу семью беда обойдет стороной
я уже писал, что дочка из Киева переместилась в Черновцы а брат отвез дочку в Кишинёв, а через 2 дня она вернулась (дети они такие дети), позвонила и сказала, что если не приедете за мной, я сама доберусь назад хочет быть вместе с нами
вам и всем коллегам форумчанам тоже желаю выйти из этой заварухи без неприятностей и потерь...
США рассматривают возможность поставок Украине "дронов-убийц" американского производства Switchblades.
Об этом сообщает NBC News. Это передовые управляемые ракеты, которые могут точно поражать танки и артиллерийские позиции с расстояния в несколько миль.
Никаких решений принято не было, но Белый дом обдумывает, стоит ли оснащать Украину дронами в рамках нового пакета военной помощи. Существует два варианта этого оружия, Switchblade 300 и 600, которые были проданы Командованию специальных операций США производителем AeroVironment.
Switchblade — это, по сути, роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль, и их можно направлять вокруг целей до тех пор, пока не наступит подходящее время для удара. Компания заявляет, что модель 600 может летать в течение 40 минут и на расстояние до 50 миль.
Это оружие одноразового использования, поэтому его прозвали "дроном-камикадзе". Оба оружия можно настроить за считанные минуты. Отмечается, что они летают намного быстрее, чем турецкие беспилотники Bayraktar TB2.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 16 бер, 2022 16:01, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:сих пор гуляет по сетям, что мужчин призывного возраста (особенно до 35лет) хватают прямо на улице (или в общественном транспорте)
слава Богу при Зеленском военные стали адекватнее и без спец.подготовки мясо не особо берут. В 2014 любое мясо шло в бой. К нам на фабрику тогда приехали военные и прям на месте призвали более 20 мужчин, в основном грузчиков и водителей. Больше я их не видел.
vitaliian написав:Hotab я то уже нашел кто адекватно все предсказывал, если бы мне его показали в январе мои планы были бы полностью другие...
Невзоров говорил, что война неизбежна по два раза на неделю с начала января, но несмотря не безумие оставалась вера в разум
Я тоже не верил что будет война, и сейчас считаю что был прав, так как путлер поступил абсолютно нерационально и подписал орде вхождение в период нестабильности. Но при свершившимся факте нужно действовать быстро и вывозить всех в безопасное место. Если нужно потом можно вернуться и поддержать тер.оборону.
prodigy написав:сих пор гуляет по сетям, что мужчин призывного возраста (особенно до 35лет) хватают прямо на улице (или в общественном транспорте)
слава Богу при Зеленском военные стали адекватнее и без спец.подготовки мясо не особо берут. В 2014 любое мясо шло в бой. К нам на фабрику тогда приехали военные и прям на месте призвали более 20 мужчин, в основном грузчиков и водителей. Больше я их не видел.
призвали тех, кто имел боевой опыт (из моих знакомых, практически всех, кроме ветеранов Афганистана, которым уже 60 +/- )
Зеленський і його оточення вирішило, що має право озвучувати скепсис щодо НАТО. Ніби-то соціологія не говорить зворотнє - українці хочуть до Альянсу. Ніби-то є якийсь остаточний вердикт, що Україну ніколи до Альянсу не візьмуть (хто сказав?), ніби-то НАТО щось було винно Україні, але обмануло чи невиправдало (де таке написано?). Весь жмут блогерів і медіамайданчиків Банкової одразу, як брехню по селу, поніс категоричне «нас нікуди не беруть». Панове, жодні лозунги про єдність не прикриють невігластво і глупство – вас може і не візьмуть, а у України шанси є. Правда потрібно припинити маніпулювати. В чому маніпуляції? Ок, давайте по пунктах: 1. Альянс не виправдав сподівань українців. Це брехня. Просто українцям не розповідають ЯК ВЖЕ НАТО допомагає в обороні. Натомість українцям транслюють малореалістичні вимоги (о, так, ми хочемо, щоб вони були виконані, але є дуже багато але, щоб виконання було в найпрямолінійнішому значенні) і їх невиконання конвертують в… розчарування в Заході. Кому вигідно розчарування України в Заході? Правильно – Москві. 2. НАТО може, але не хоче – оло-ло, який поганий Альянс. Це брехня. Суть маніпуляції – українцям не кажуть, що НАТО, це КОЛЕГІАЛЬНЕ товариство (!). Ухвалення всіх (!) рішень в Альянсі відбувається на засадах консенсусу (!). Кожна країна-член НАТО має право вето. Курва, навіть новачок невеличка Албанія має право вето! Тобто не можна сказати «НАТО не хоче», можна сказати – питання підтримують НЕ УСІ ЧЛЕНИ. Відчуваєте механізм маніпуляції? Постачати зброю нам і бачити в Альянсі не хоче, скажімо, Угорщина чи Німеччина\Франція, а винним роблять УСІ країни. 3. Нас в НАТО не чекають, бо вони бояться. Це брехня. Суть маніпуляції – НАТО, це безпековий союз, який захищає СВОЇХ УЧАСНИКІВ. Тобто їх задача – не привести війну НА ЇХ територію. І якщо є ризик, що дії наблизять ту війну, вони будуть ті дії відтерміновувати до останнього. Для чого? Щоб підготуватися самим, ясна річ. Це не страх, це тверезий розрахунок. 4. НАТО нам не захист, ми будемо позаблоковими. Це брехня. Україна 30 років була позаблоковою і нейтральною і це нас не врятувало від агресії країни, котра є одним із гарантів нашої безпеки і цілісності – Росії. НЕЙТРАЛЬНІСТЬ НЕ ЗАХИЩАЄ. НІКОГО. НІКОЛИ. Дивлячись на наші біди до НАТО постукалися колись нейтральні Швеція і Фінляндія (!). Яких вам, блд, доказів бракує?! 5. Ми придумаємо новий оборонний союз і він замінить нам НАТО. Це брехня. Суть маніпуляції – будь-які інші оборонні ініціативи в форматі двох, трьох, чотирьох країн НЕ Є АЛЬТЕРНАТИВОЮ, бо ВОНИ МОЖУТЬ ІСНУВАТИ НА ДОДАЧУ ДО НАТО! Це цілком нормальна практика в світі. Коли США, Австралія, Британія і Японія вирішили, що треба посилитися в східних морях-океанах, вони утворили локальний оборонний альянс. І це ніяк не вплинуло на те, що США і Британія є членами НАТО. Більше того, таке регіональне союзництво сильно роздратувало іншого члена НАТО – Францію. Але ці окремі історії не ставлять під сумнів участь США, Британії, Франції в НАТО чи цілісність Альянсу. І коли нам намагаються впарити безпекову домовленість Україна-Польща-Британія як альтернативу НАТО, це є маніпуляція. Що мала б говорити Банкова, замість верзти дурню про непотрібність Альянсу? Правду. Це дуже просто – не знаєш, що сказати, говори правду. А правда проста як двері: 1. Світобудова знаходиться в глибокій кризі. ООН в кризі – один із учасників Радбезу, використовує статут ООН, щоб творити зло і ховається за правом вето. Тобто кілер вбиває і прикривається законами – йому можна. І ніхто не може це змінити, бо доведеться міняти СВІТОВІ правила. ООН обросла бюрократами, умовностями, залаштунковостями, формальностями, процедурами. ООН втратила дієвість, гнучкість, авторитетність. Настільки, що не здатна різко відреагувати на агресію проти країни-засновниці ООН. Чи значить це, що слід вийти з ООН? Ні. Слід говорити про зміну правил, повернення до витоків, про докорінне перезавантаження Організації, бо інакше її чекає доля Ліги Націй. 2. НАТО також знаходиться в глибокій кризі. Скільки разів США вимагало від партнерів у Європі, щоб ті виділяли на свою безпеку бодай 2% своєї скарбниці? Та регулярно! І що? І нічого – роками Європа вважала, що їй в западло витрачатися на військове – нехай Дядько Сем охороняє. Загугліть про проблеми Бундесверу щодо боєготовності, із якими Німеччина стикнулася нещодавно – прозрієте. Але чи значить це, що слід відмовитися від НАТО? Ні, не значить. Слід наполягати на перезавантаженні Альянсу, щоб він повернув собі свою першородну суть і роль. Чи в силах це зробити Україна? Ще б пак! Що для цього потрібно робити? Ну, не копилити губу, «нас не хочуть», а навпаки – в голос говорити про проблеми Альянсу і пропонувати вирішення цих проблем. Зрештою, до товариства серйозних і дорослих беруть тих, хто робить сильну пропозицію, що є вигідною ТОВАРИСТВУ. Україна може і має таку пропозицію зробити. 3. ЄС в знаходиться в глибокій кризі. Спільнота Старого Світу призабула, навіщо вона зібралася. Її розбестили російські гроші, корупція, прикуплені політики, журналісти, фонди, великий бізнес, який жив в реальності «просто бізнес». Європа надто вспокоїлася в постялтинському форматі, чогось повіривши, що так буде завжди. І коли проти Старого Світу задіяли технології гібридних воєн, з’ясувалося, що ЄС як огрядний, неповороткий, забюрократизований, лінивий боров, який забув про цінності і принципи заради корита. Але чи слід крутити носом і заявляти, що нам не потрібна європейська спільнота? Ні, навпаки. Ми готові стати тими, хто змінить стан речей, бо нам цінності дорожчі, ми за них воюємо зараз. Україна готова прийти в Старий Світ і стати серед лідерів Східної Європи. Україна готова стати і захистом Старого Світу від одвічно неспокійного сходу, така вже наша доля – нехай. Відчуваєте різницю подачі між «усі бякі, ми на усіх образилися» і «ми розуміємо реальність, але ми готові долучатися до ваших спільнот і міняти реальність»? Тому воно нам НАТО. І ЄС нам потрібен. І ООН потрібно змінювати. В світі після цієї війни багато що доведеться змінювати. Але це не скасовує СУТЬ – ці зміни почнуться із нашим приходом і ми того прагнемо.
1. Згідний. Але проблема в тому що ООН не має ніякого реального впливу. Припустимо б в РФ не було права вето. Що б змінилося? По-моєму нічого. 2. Не згідний. Ви все правильно розписали в 1-5 пунктах, і тут раптом "в НАТО якась криза". Ніякої кризи НАТО я не бачу. Ну платили трохи менше 2%, тепер будуть платити більше. Хіба це "глибока криза"? Ніяких зобов'язань по Україні в НАТО не має. 3. Не згідний. Я взагалі ніякої кризи(у зв'язку з війною в Україні) не бачу. Ніяких зобов'язань по Україні в ЕС не має. "В світі після цієї війни багато що доведеться змінювати." - не перебільшуйте. Просто я не знаю як закінчиться війна. Але якщо через тиждень ми підпишемо мир і РФ виведе війська - то майже нічого в ООН, НАТО і ЕС не зміниться. ООН - тому що "не може", НАТО і ЕС - тому що "не хоче". Відношення до РФ звичайно зміниться, вже змінилось, це очевидно.
prodigy написав: если бы не было в 13/14 годах Майдана в Украине , то нас ждала участь Белоруссии и мы в едином строю с "братскими народами (РФ и РБ)" держали бы в осаде Краков (вместо Мариуполя) и бомбили бы Варшаву (вместо Харькова) , а позади была спаленная Прибалтика и оккупированная Молдова
Это Ваши фантазии.
Це якраз не фантазії, а ймовірна правда. Звичайно ніхто точно не знає "що було б якби", але є ж історичний приклад - Білорусь. Чому в нас не могло статись "як в Білорусі"?