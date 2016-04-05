"Никакие военные и персонал НАТО не должны входить на территорию Украины. У нас есть четкая красная линия в этом вопросе", - заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос о миротворческой миссии НАТО, предложенной Польшей.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 16:23
Германия против миротворцев
"Никакие военные и персонал НАТО не должны входить на территорию Украины. У нас есть четкая красная линия в этом вопросе", - заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос о миротворческой миссии НАТО, предложенной Польшей.
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:24
Фейки или нет не знаю
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:26
З цього "краткого курсу" виходить що тільки 1 людина не була "предателем". Це Ленін.
Так ось чому на росеї так Леніна люблять, і путін його любить, і мавзолей стоїть. Єдиний "не предатель" на всю росею.
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:31
Может ковид их остановит
❗️Поздравляем, нас ждёт новый вид короныча.
Вариант "Омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом в мире. Это так называемый "стелс-омикрон".
Рекордный уровень заболеваемости фиксируется в Германии, власти Китая сообщили о рекордной для страны вспышке заболеваемости в десятках городов, в большинстве случаев выявляется BA.2.
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:31
Абы ляпнуть, да еще и нахамить.
Ну пойдите снесите памятник Богдану Хмельницкому, благодаря которому это происходит. У него был выбор, да православные скрепы помешали
Или св.Владимиру, выбравшему православие, из-за которого мы фактически отделились от Европы.
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:32
Герой России лётчик Александр Гарнаев о войне против Украины
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:33
Украину еще никогда не поддерживало столько стран.
Если вспомним период революций 1917-1921 то УНР умудрялась воевать со всеми подряд одновременно, за что и поплатилась. (Одновременно вевала против Польши поддерживаемой Антантой, большевистской ордой, белогвардейцев, махновцев и местных атаманов)
Плакат это илюстрирует.
Если сейчас подпишем быстрый мир у нас уже никогда скорее всего не будет возможности отвоевать Донбас и Крым и ослабить орду до развала територий.
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:35
І що?
Маленька "победоносная война" і все. Чи ви думаєте тільки РФ може робити маленькі побідоносні війни?
Я не здивуюсь, коли Україна буде наступати по всім фронтам і гнати ворога, НАТО втрутиться і скаже що це вони помогли(або навіть зіграли ключову роль) в нашій перемозі.
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:39
миф о Ленине создал Иосиф Сталин (которого Ленин не уважал,а потом боялся)
сам Ленин был далеко не гений (как его нам преподносили), но был загадочно болен
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:43
По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены - це так якби зараз посилатись на пушиліна в інформації з ордло
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