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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 404405406407408>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:23

Германия против миротворцев

https://www.unian.net/world/germaniya-p ... 46414.html

"Никакие военные и персонал НАТО не должны входить на территорию Украины. У нас есть четкая красная линия в этом вопросе", - заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос о миротворческой миссии НАТО, предложенной Польшей.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:24

Фейки или нет не знаю

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:26

  prodigy написав:https://yushchuk.livejournal.com/1179979.html
очень надеюсь , что ваш курс истории обширнее)))

:D :D
З цього "краткого курсу" виходить що тільки 1 людина не була "предателем". Це Ленін.
Так ось чому на росеї так Леніна люблять, і путін його любить, і мавзолей стоїть. Єдиний "не предатель" на всю росею. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:31

Может ковид их остановит

❗️Поздравляем, нас ждёт новый вид короныча.

Вариант "Омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом в мире. Это так называемый "стелс-омикрон".

Рекордный уровень заболеваемости фиксируется в Германии, власти Китая сообщили о рекордной для страны вспышке заболеваемости в десятках городов, в большинстве случаев выявляется BA.2.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:31

  komp написав:
  Starikan написав:Происходит переформатирование мировых отношений, под колеса которого попала Украина.

Не ожидал от вас такой глупости! Украина уже 400 лет под колесами что с северо-востока наезжают!

Абы ляпнуть, да еще и нахамить.
Ну пойдите снесите памятник Богдану Хмельницкому, благодаря которому это происходит. У него был выбор, да православные скрепы помешали
Или св.Владимиру, выбравшему православие, из-за которого мы фактически отделились от Европы.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:32

Герой России лётчик Александр Гарнаев о войне против Украины

https://newssky.com.ua/geroj-rossii-lyo ... %7BREF2%7D
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:33

Украину еще никогда не поддерживало столько стран.
Если вспомним период революций 1917-1921 то УНР умудрялась воевать со всеми подряд одновременно, за что и поплатилась. (Одновременно вевала против Польши поддерживаемой Антантой, большевистской ордой, белогвардейцев, махновцев и местных атаманов)
Плакат это илюстрирует.
Если сейчас подпишем быстрый мир у нас уже никогда скорее всего не будет возможности отвоевать Донбас и Крым и ослабить орду до развала територий.

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Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:35

  prodigy написав:Бомбардировки Югославии силами НАТО

І що?
Маленька "победоносная война" і все. Чи ви думаєте тільки РФ може робити маленькі побідоносні війни?
Я не здивуюсь, коли Україна буде наступати по всім фронтам і гнати ворога, НАТО втрутиться і скаже що це вони помогли(або навіть зіграли ключову роль) в нашій перемозі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:39

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:https://yushchuk.livejournal.com/1179979.html
очень надеюсь , что ваш курс истории обширнее)))

:D :D
З цього "краткого курсу" виходить що тільки 1 людина не була "предателем". Це Ленін.
Так ось чому на росеї так Леніна люблять, і путін його любить, і мавзолей стоїть. Єдиний "не предатель" на всю росею. :D :D


миф о Ленине создал Иосиф Сталин (которого Ленин не уважал,а потом боялся)
сам Ленин был далеко не гений (как его нам преподносили), но был загадочно болен

https://www.youtube.com/watch?v=Dp4NjkNE2xs
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 16:43

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:Бомбардировки Югославии силами НАТО

І що?
Маленька "победоносная война" і все. Чи ви думаєте тільки РФ може робити маленькі побідоносні війни?
Я не здивуюсь, коли Україна буде наступати по всім фронтам і гнати ворога, НАТО втрутиться і скаже що це вони помогли(або навіть зіграли ключову роль) в нашій перемозі.

По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены - це так якби зараз посилатись на пушиліна в інформації з ордло
kotyk222
 
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