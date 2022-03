Додано: Сер 16 бер, 2022 16:53

kotyk222 написав: andrijk777 написав: prodigy написав: Бомбардировки Югославии силами НАТО Бомбардировки Югославии силами НАТО

І що?

Маленька "победоносная война" і все. Чи ви думаєте тільки РФ може робити маленькі побідоносні війни?

Я не здивуюсь, коли Україна буде наступати по всім фронтам і гнати ворога, НАТО втрутиться і скаже що це вони помогли(або навіть зіграли ключову роль) в нашій перемозі. І що?і все. Чи ви думаєте тільки РФ може робити маленькі побідоносні війни?Я не здивуюсь, коли Україна буде наступати по всім фронтам і гнати ворога, НАТО втрутиться і скаже що це вони помогли(або навіть зіграли ключову роль) в нашій перемозі.

По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены - це так якби зараз посилатись на пушиліна в інформації з ордло По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены - це так якби зараз посилатись на пушиліна в інформації з ордло

есть и данные из другого источника:по гражданскимпо военным:In 2013, Serbia's then-defence minister Aleksandar Vučić announced that the combined Yugoslav military and law enforcement casualties during the air campaign amounted toVučić stated thatwith a further 24 listed as missing.[147][148] The government of Serbia also listscombatants as having been wounded.[149][150] In early June 1999, while the bombing was still in progress, NATO officials claimed that 5,000 Yugoslav troops had been killed in the bombing and a further 10,000 wounded.[151][152][153] NATO later revised this estimation to 1,200 soldiers and policemen killed.[154]