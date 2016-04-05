Додано: Сер 16 бер, 2022 17:24

Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: edvardd написав: ..........

да всё, в Запорожье норм, ситуация под контролем, а от прилётов никто не застрахован... ..........да всё, в Запорожье норм, ситуация под контролем, а от прилётов никто не застрахован...

Посмотрим, что Вы скажете, когда/если Запорожье начнут обстреливать хотя бы как Харьков (не говорю уж о Мариуполе).

Очень надеюсь, что этого не случится. Посмотрим, что Вы скажете, когда/если Запорожье начнут обстреливать хотя бы как Харьков (не говорю уж о Мариуполе).Очень надеюсь, что этого не случится.

Как гуманитарная обстановка в Харькове? Как гуманитарная обстановка в Харькове?

Извините за задержку. Просто слишком много времени потратил на разговоры с prodigyи чуть не опоздал в магазин за продуктами. Они сейчас, как уже писал, закрываются рано - в 2-3 часа.Вопрос очень общий. Не знаю, что конкретно Вас интересует.В двух словах.Транспорт не ходит. Никакой.Магазины работают. Не все. В основном супермаркеты, АТБ (тоже, по-моему, не все). Всякие ларёчки, киоски закрыты, местами разграблены.По продуктам.Гуманитарка приходит. Но подробности не расскажу, не знаю - ни разу не пробовал сходить.В магазинах стало получше, чем в первые дни.Вот я сегодня сходил под закрытие, но хлеб купил. Было аж 3 сорта (в мирное время в Росте было раз в 10 больше). Было мясо, рыба, молоко. Сметаны, творога не было.Крупа только пшеничная в большой упаковке (не посмотрел, но по виду кг 5). Макаронные изделия были только какие-то сравнительно экзотические и дорогие.Овощи (буряки, морковь) - как будто только что выкопали - куча земли. Ещё есть капуста и импортный перец. Обычного лука не было, только более редкие и дорогие сорта. Возможно, если бы пришёл раньше, было бы чего-то больше.Полки, всё же полупустые.Цены зашкаливают.Взял свиные рёбра по 160, была свинина по 200.Висели ценники на лапшу (Чумак) - 400т граммов по +-40 грн.Обстрелы регулярно, практически круглые сутки (не скажу, как под утро - сплю, не слышу). Разрушений становится всё больше. Нельзя сказать, что город в хлам, при желании (или если просто повезёт) можно проехаться по городу и снять картинку, что всё в порядке. Тем не менее, уже практически во всех районах можно увидеть результаты обстрелов. Для харьковчан смешны разговоры о том, что обстреливают только военные объекты, а не жилые кварталы. Лупят именно по жилым.Кое-где пропадает то вода, то электричество. Где могут (по-моему, в большинстве случаев) более-менее быстро восстанавливают. Вообще все харьковчане восхищены работой коммунальщиков. Действительно, молодцы! В таких условиях так обеспечить город - можно только быть глубоко благодарными. Не представляю, как им это удаётся.Связь и интернет, в общем, работает. Хотя есть места, где связь пропала.Очень многие уехали. Кто не уехал, видимо, предпочитают сидеть дома. Город выглядит пустым. И дороги, и тротуары, и магазины.Ну, вроде, и всё. Если что не написал, уточните. Смогу, отвечу.