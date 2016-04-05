Я навпаки думав що війна буде. Запасся продуктами. Купив долари.
Але коли путін признав ЛДНР, вирішив що повноцінного вторгнення не буде. Якось не логічно це. Навіщо було давати нам 2 дні фори - не бачу логіки в цьому.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 16:48
Я навпаки думав що війна буде. Запасся продуктами. Купив долари.
Але коли путін признав ЛДНР, вирішив що повноцінного вторгнення не буде. Якось не логічно це. Навіщо було давати нам 2 дні фори - не бачу логіки в цьому.
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:48
Сербию наказали за ГЕНОЦИД албанцев (при чем тут победоносная война)
геноцид был и есть тогда и сегодня
но одно дело маленькая Сербия (за спиной которой стоит россия), другое дело воевать со страной, обладающей вторым арсеналом ЯО в мире.
у меня нет и доли сомнения, что имея то,
что у нас было из вооружения на 1сентября 2021 наши потери в живой силе, технике и вооружении превышали бы нынешние потери в 2-3 раза
спросите у военных-
насколько они рады "подарункам" (джавелины, стингеры и прочее)
Додано: Сер 16 бер, 2022 16:53
есть и данные из другого источника:
по гражданским
по военным:
In 2013, Serbia's then-defence minister Aleksandar Vučić announced that the combined Yugoslav military and law enforcement casualties during the air campaign amounted to 956 killed and 52 missing. Vučić stated that 631 soldiers were killed and a further 28 went missing, and that 325 policemen were also among the dead with a further 24 listed as missing.[147][148] The government of Serbia also lists 5,173 combatants as having been wounded.[149][150] In early June 1999, while the bombing was still in progress, NATO officials claimed that 5,000 Yugoslav troops had been killed in the bombing and a further 10,000 wounded.[151][152][153] NATO later revised this estimation to 1,200 soldiers and policemen killed.[154]
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:04
Если это правда, значит президент и его окружение надеются прекратить боевые действия, заключив с Путлером соглашение, которое назовут победой дипломатии, вынужденным компромиссом, спасением тысяч жизней мирного населения. Но фактически это будет предательством, которое приведёт к катострофическим последствиям.
Путлер в своём намерении уничтожить независимость украинского государства не пойдёт на компромисс. Для него зто будет означать поражение и физическую смерть. Поэтому война идёт на уничтожение. Или ты - врага, или - враг тебя.
В таких условия переговоры с беспощадным и коварным врагом превращаются в поиски форм и условий завуалированной капитуляции.
Павел Усов. Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава):
- Честно говоря, не понимаю, каким образом эту войну, развязанную Путиным, можно решить дипломатическим путем. Такого пути просто нет.
Война стала результатом не внутренних противоречий в Украине, и не из-за территориальных споров между Киевом и Москвой, а исключительно из-за желания Путина быть великим.
- В этой войне нет исторического спора, это война экзистенциальная, соответственно здесь нет никакого пространства для дипломатии и не будет.
- Москва настаивает на полной капитуляции Украины, и её цель: захват и уничтожение этой страны. Для Кремля нужна только победа, кровавая, брутальная, безжизненная. Какие-либо полумеры, для Путина и его окружения - это поражение.
- Россия будет существовать, пока будет в состоянии продолжать вести эту войну, пока будет в состоянии высылать на фронт новых и новых солдат.
- Путина не остановит ни признание Крыма, ДНР, ЛНР, ХНР, ни снятие санкций. Даже с «условное перемирие» на основе таких уступок Кремлю лишь даст России возможность подготовиться к новому удару и вторжению.
- На данном этапе, московские власти осуществляют полную социально-политическую и экономическую мобилизацию для продолжения войны, не для выживания в условиях санкций, а для ведения войны.
- Когда сейчас в стране все, от мыслей людей, до общественной воли подчинённо духу войны, она будет разрастаться, пока Москва не будет уничтожена.
- Психологически, духовно третья мировая война уже началась, думаю, вопрос времени, когда она материализуется.
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:06
Одне не мішає іншому. Справедливість чи несправедливість війни не відміняє факту що це була "маленькая победоносная война".
Захід є наші союзники і багато на помагають - я не заперечую.
Але після того, як я почув цифру 100 лярдів "допомоги" Афганістану. + Ізраїлю 100 лярдів(не знаю точно). Я дещо по іншому дивлюсь на "допомогу Заходу".
Ви ж також прекрасно розумієте, що якщо Україна ляже, для Заходу це буде дуже погано. Вони помагають не нам, вони помагають собі.
Для Заходу 10 лярдів - це копійки.
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:15
никто на это в Украине не пойдет , не надо слушать Арестовича
орки не прекратят стрелять по мирному населению даже им пообещают все что они хотят
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:17
Так еще и не вечер. Но если есть "опасность" заключения мировой -- сразу 100ку давать -- тоже стремно...
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:24
Извините за задержку. Просто слишком много времени потратил на разговоры с prodigyи чуть не опоздал в магазин за продуктами. Они сейчас, как уже писал, закрываются рано - в 2-3 часа.
Вопрос очень общий. Не знаю, что конкретно Вас интересует.
В двух словах.
Транспорт не ходит. Никакой.
Магазины работают. Не все. В основном супермаркеты, АТБ (тоже, по-моему, не все). Всякие ларёчки, киоски закрыты, местами разграблены.
По продуктам.
Гуманитарка приходит. Но подробности не расскажу, не знаю - ни разу не пробовал сходить.
В магазинах стало получше, чем в первые дни.
Вот я сегодня сходил под закрытие, но хлеб купил. Было аж 3 сорта (в мирное время в Росте было раз в 10 больше). Было мясо, рыба, молоко. Сметаны, творога не было.
Крупа только пшеничная в большой упаковке (не посмотрел, но по виду кг 5). Макаронные изделия были только какие-то сравнительно экзотические и дорогие.
Овощи (буряки, морковь) - как будто только что выкопали - куча земли. Ещё есть капуста и импортный перец. Обычного лука не было, только более редкие и дорогие сорта. Возможно, если бы пришёл раньше, было бы чего-то больше.
Полки, всё же полупустые.
Цены зашкаливают.
Взял свиные рёбра по 160, была свинина по 200.
Висели ценники на лапшу (Чумак) - 400т граммов по +-40 грн.
Интересно, как на западе, вдали от боевых действий, так же?
Обстрелы регулярно, практически круглые сутки (не скажу, как под утро - сплю, не слышу). Разрушений становится всё больше. Нельзя сказать, что город в хлам, при желании (или если просто повезёт) можно проехаться по городу и снять картинку, что всё в порядке. Тем не менее, уже практически во всех районах можно увидеть результаты обстрелов. Для харьковчан смешны разговоры о том, что обстреливают только военные объекты, а не жилые кварталы. Лупят именно по жилым.
Кое-где пропадает то вода, то электричество. Где могут (по-моему, в большинстве случаев) более-менее быстро восстанавливают. Вообще все харьковчане восхищены работой коммунальщиков. Действительно, молодцы! В таких условиях так обеспечить город - можно только быть глубоко благодарными. Не представляю, как им это удаётся.
Связь и интернет, в общем, работает. Хотя есть места, где связь пропала.
Очень многие уехали. Кто не уехал, видимо, предпочитают сидеть дома. Город выглядит пустым. И дороги, и тротуары, и магазины.
Ну, вроде, и всё. Если что не написал, уточните. Смогу, отвечу.
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:24
andrijk777
есть версия , что НАТО (и США в том числе) не заинтересованы в быстром окончании войны,
они 500% за нас, но война не может быть закончена за месяц (а вот за 3-4 месяца вполне вероятно), что произойдет за 3-4 месяца с рашкой-падение ввп на 50%, обнищание населения до уровня 1992/93 года
а что произойдет с нашими городами,
сколько еще погибнет наших (и военных и гражданских)?
разрешите я промолчу с прогнозами
из соображения гуманности к своим гражданам
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
За 18 років близько 1 трильйону:
Але потрібно розуміти, що з цього трильйону б-ть грошей обкручувались в США. Це зарплати, соц.пакети військовим, замовлення зброї і т.д.
Хотілось би суттєво більшої допомоги Україні. А тим часом вже і поєкт мирної угоди:
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