ЛАД написав:Ничего не понял. Готовилась провокация? Возможно. Но её не было. Я писал только о точности инфы от "Генерала СВР".
Провокация чего то стоит, лишь тогда когда о ней не знают. Все провокации которые они готовили сливались. Было принято решение не заморачиваться, ибо если что то стало явным нет смысла это озвучивать. Втюхать эту дичь можно было бы, в таком случае, только внутреннему пользователю пропагандон ТВ.
Какие провокации "выносили на загал"?
Поройтесь в прессе, узнаете.
"Раскапывание могил" - это о чём?
Это тоже своего рода провокация. Его готовили сотрудники ФСБ и внешней разведки. Короче были раскопаны кости из могил и были выданы за то что это жертвы "киевской хунты", которые были замучены не людскими пытками. В инете тоже есть, поищите.
И ещё раз - "геноцид донецкого народа" это не причина, а повод. Если бы это было причиной, то достаточно было ввести росс. войска в ОРДЛО, а не начинать войну с Украиной.
Ну причина\повод это все игра слов. Ничего от этого не меняется. Кроме того они придумали что "х=унта" готовит наступление и расправится с местными жителями так как с теми замученными, для того и была придумана типа "эвакуация", заодно под шумок начали хватать всех жителей ордло что бы те защитили молодые республики от "нелюдей" в украинской форме. Я удивляюсь. Вы всего этого не знали?
Я удивляюсь. Вы написали кучу общих слов, никак не связанных с сегодняшней ситуацией. И посоветовали "порыться в прессе". А можно было "не растекаться мыслию по древу", а привести хоть один-два конкретных примера. А то Вы прямо как prodigy - я написал конкретно, в чём вина Польши перед 2-й мировой, а он меня обвиняет в незнании истории и отсылает к Солонину.
Starikan написав:antey1969 Вы ничего не поняли, дело не в том, что Си поставит или не поставит пу какие-то грузовики. И даже не в Украине.
А в том, что последние годы формируется единый "антиамериканский" фронт. Си неоднократно (хотя и более мягко, чем его шавка пу) провозглашал, что гегемонизм США как ведущей мировой державы закончился. Создается также впечатление, что к их рядам бочком-бочком подключается и Индия.
Не исключаю, что сыграла свою роль и трамповская политика.
Происходит переформатирование мировых отношений, под колеса которого попала Украина.
Возможно, Вы правы. Но "здесь и сейчас" нам важна конкретная реакция Китая на конкретную ситуацию в Украине. Несмотря на китайскую борьбу за место под солнцем, в конкретной ситуации Си может поддержать США. Тут зависит от того, как он решит, что Китаю выгоднее. Рассматривать варианты не буду, но он мог бы занять и сторону Украины. Возможно, он мог бы получить бОльшие дивиденды.
ЛАД написав:Извините за задержку. Просто слишком много времени потратил на разговоры с prodigyи чуть не опоздал в магазин за продуктами. Они сейчас, как уже писал, закрываются рано - в 2-3 часа. Вопрос очень общий. Не знаю, что конкретно Вас интересует. В двух словах. Транспорт не ходит. Никакой.
Магазины работают. Не все. В основном супермаркеты, АТБ (тоже, по-моему, не все). Всякие ларёчки, киоски закрыты, местами разграблены.
По продуктам. Гуманитарка приходит. Но подробности не расскажу, не знаю - ни разу не пробовал сходить. В магазинах стало получше, чем в первые дни. Вот я сегодня сходил под закрытие, но хлеб купил. Было аж 3 сорта (в мирное время в Росте было раз в 10 больше). Было мясо, рыба, молоко. Сметаны, творога не было. Крупа только пшеничная в большой упаковке (не посмотрел, но по виду кг 5). Макаронные изделия были только какие-то сравнительно экзотические и дорогие. Овощи (буряки, морковь) - как будто только что выкопали - куча земли. Ещё есть капуста и импортный перец. Обычного лука не было, только более редкие и дорогие сорта. Возможно, если бы пришёл раньше, было бы чего-то больше. Полки, всё же полупустые. Цены зашкаливают. Взял свиные рёбра по 160, была свинина по 200. Висели ценники на лапшу (Чумак) - 400т граммов по +-40 грн. Интересно, как на западе, вдали от боевых действий, так же?
Обстрелы регулярно, практически круглые сутки (не скажу, как под утро - сплю, не слышу). Разрушений становится всё больше. Нельзя сказать, что город в хлам, при желании (или если просто повезёт) можно проехаться по городу и снять картинку, что всё в порядке. Тем не менее, уже практически во всех районах можно увидеть результаты обстрелов. Для харьковчан смешны разговоры о том, что обстреливают только военные объекты, а не жилые кварталы. Лупят именно по жилым.
Кое-где пропадает то вода, то электричество. Где могут (по-моему, в большинстве случаев) более-менее быстро восстанавливают. Вообще все харьковчане восхищены работой коммунальщиков. Действительно, молодцы! В таких условиях так обеспечить город - можно только быть глубоко благодарными. Не представляю, как им это удаётся.
Связь и интернет, в общем, работает. Хотя есть места, где связь пропала.
Очень многие уехали. Кто не уехал, видимо, предпочитают сидеть дома. Город выглядит пустым. И дороги, и тротуары, и магазины.
Ну, вроде, и всё. Если что не написал, уточните. Смогу, отвечу.
В Германии цена на свинину/курятину где-то 7/8 евро за кг.(филе/ мякоть) Хлеб где-то 1 евро кг. Пропало подсолнечное и рапсовое масло. В двух был больших торговых сетях. Только оливковое. Думаю связано с войной. После начала войны не заметил повышения на продукты.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 16 бер, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
про нейтральный статус страны по типу Швеции- даже не смешно (сказали бы по типу Белоруссии)
обсуждать особо нечего, орки даже после обещаний продолжали обстреливать зеленые коридоры, грош цена всем этим переговорам, тем более, что их ведет Подоляк (у которого какой державный ранг? никакого...
он советник, а потому ответственности ноль)
даже если давал письменные советы))
главное спасать население, зеленые коридоры и всех вывозить подальше
Прошу высказываться, кто за/против ? Только по делу да,нет почему. Я за, что-бы не бомбили людей. Может быть кто в центре событий имеет другую картиру мира ?
Так писали уже -- почему против: пу, если его сейчас не "остановить", через год/два/пять -- вернется -- санкции же после "мирного договора" снимут. Но вернется пу уже с учетом своих теперешних ошибок -- и людей снова будут бомбить... Будут ли после "мирного договора" те же Штаты продолжать заливать Украину деньгами и оружием -- вопрос... Как ядерное разоружение прошло (и его гарантии) -- уже видно
vitaliian написав:посмотрел И.Солонина, Швеца и принял решение не эвакуировать.
Так вот чьи тезисы ты транслировал д̶о̶ ̶с̶а̶м̶о̶г̶о̶ ̶д̶н̶я̶ ̶̶в̶о̶й̶н̶ыдовольно долго, рассказывая, что войны точно не будет, что для РФ это самоубийство, что 100-150 тысяч - это для такой страны как наша - ниочем. Панятна.
Я не транслировал точку зрения ни Солонина, ни Швеца, а высказывал собственную, но до последнего дня был практически уверен, что Путин не решится на такую глупость. Не рассчитывал на то, что он уже не сповна розуму. Угадать, что придет в голову психу, невозможно.