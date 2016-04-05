prodigy написав:сих пор гуляет по сетям, что мужчин призывного возраста (особенно до 35лет) хватают прямо на улице (или в общественном транспорте)
слава Богу при Зеленском военные стали адекватнее и без спец.подготовки мясо не особо берут. В 2014 любое мясо шло в бой. К нам на фабрику тогда приехали военные и прям на месте призвали более 20 мужчин, в основном грузчиков и водителей. Больше я их не видел.
В 2014, подозреваю, практически не было людей хоть с какой-нибудь подготовкой.
vitaliian написав:Коллективной вины не бывает, степень вины каждого должен определить суд.
Суд над каждыйм невозможен в принципе. И коллективная вина еще как бывает. Просто и ответственность потом наступает тоже коллективно. Как вся Германия много лет после 2МВ расплачивалась, так и рашка должна. А суд - для отдельных ярких персон само собой должен быть, но он НИКАК не отменяет коллективную вину всех россиян
Хомякоид По поводу за-против, мне кажется, еще рано высказываться, дьявол может быть в деталях. Например, ничего не известно насчет Крыма и Ордло, а ведь, собственно, из-за Донбасса нарастал конфликт все эти 8 лет ( по Крыму конфликт был чисто словесный).
Хомякоид написав:........... В Германии цена на свинину/курятину где-то 7/8 евро за кг.(филе/ мякоть) Хлеб где-то 1 евро кг. Пропало подсолнечное и рапсовое масло. В двух был больших торговых сетях. Только оливковое. Думаю связано с войной. После начала войны не заметил повышения на продукты.
Ну так мы практически сравнялись с Германией (по офиц. курсу). Вспомните только некоторое различие в зарплатах. Подсолнечное масло пока что в магазине есть. Сливочное - импортное по цене в несколько раз выше довоенной. Но меня интересовала ситуация у нас. То, что на Германию текущие события повлияют, тем более, так быстро, я не ожидал.