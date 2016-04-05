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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 407408409410411412>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:01

  vitaliian написав:
  prodigy написав:сих пор гуляет по сетям, что мужчин призывного возраста (особенно до 35лет) хватают прямо на улице (или в общественном транспорте)
слава Богу при Зеленском военные стали адекватнее и без спец.подготовки мясо не особо берут. В 2014 любое мясо шло в бой. К нам на фабрику тогда приехали военные и прям на месте призвали более 20 мужчин, в основном грузчиков и водителей. Больше я их не видел.

В 2014, подозреваю, практически не было людей хоть с какой-нибудь подготовкой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Есть предварительный план по мирным переговорам.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/16/7331926/
Відмова від НАТО та звільнення захоплених після 24 лютого територій: ЗМІ розкрили деталі мирної угоди з РФ.

Прошу высказываться, кто за/против ? Только по делу да,нет почему.
Я за, что-бы не бомбили людей. Может быть кто в центре событий имеет другую картиру мира ?

План нормальний, тільки Путлер до нього ще не дозрів. Треба їх гнати і мочити, палити і брати в полон. Поки не попустить.
Поки вони не пропустять гумконвой в Маріуполь, всі перемовини до одного місця.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Коллективной вины не бывает, степень вины каждого должен определить суд.

Суд над каждыйм невозможен в принципе. И коллективная вина еще как бывает. Просто и ответственность потом наступает тоже коллективно. Как вся Германия много лет после 2МВ расплачивалась, так и рашка должна.
А суд - для отдельных ярких персон само собой должен быть, но он НИКАК не отменяет коллективную вину всех россиян
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:04

Хомякоид
По поводу за-против, мне кажется, еще рано высказываться, дьявол может быть в деталях.
Например, ничего не известно насчет Крыма и Ордло, а ведь, собственно, из-за Донбасса нарастал конфликт все эти 8 лет ( по Крыму конфликт был чисто словесный).
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насколько знаю, его взгляды не стали общепризнанными даже на Западе



Солонина не читал, но не одобряю(с)
несете безапелляционную чушь

-Карузо слышали?
- да
-и как?
- не очень...мне Моня вчера напел

у меня один матрос любил начинать с фразы "насколько я знаю устав" (имелось в виду
УСТАВ СЛУЖБЫ НА СУДАХ МИНИСТЕРСТВА МОРСКОГО ФЛОТА СОЮЗА ССР)

так вот он никогда не читал этот устав
http://rise.odessa.ua/texts/U_SLUZHBY_SUDAKH_MMF.php3
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:09

Зображення

Тільки я маю сумніви щодо виконання цього рішення? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:10

  Хомякоид написав:
  prodigy написав:andrijk777

есть версия , что НАТО (и США в том числе) не заинтересованы в быстром окончании войны,

они 500% за нас, но война не может быть закончена за месяц (а вот за 3-4 месяца вполне вероятно), что произойдет за 3-4 месяца с рашкой-падение ввп на 50%, обнищание населения до уровня 1992/93 года


а что произойдет с нашими городами,
сколько еще погибнет наших (и военных и гражданских)?

разрешите я промолчу с прогнозами
из соображения гуманности к своим гражданам


Есть предварительный план по мирным переговорам.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/16/7331926/
Відмова від НАТО та звільнення захоплених після 24 лютого територій: ЗМІ розкрили деталі мирної угоди з РФ.

Прошу высказываться, кто за/против ? Только по делу да,нет почему.
Я за, что-бы не бомбили людей. Может быть кто в центре событий имеет другую картиру мира ?

"Йо**ні кацапи неньку сплюндрували!" вже на сотні мільярдів зелених.
Обовязковий пункт - відшкодування збитків, нанесених Україні.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:18

  fler написав:Тільки я маю сумніви щодо виконання цього рішення? :roll:

У раисси в конституции записанно верховенство над международными актами...
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:20

  Хомякоид написав:...........
В Германии цена на свинину/курятину где-то 7/8 евро за кг.(филе/ мякоть)
Хлеб где-то 1 евро кг.
Пропало подсолнечное и рапсовое масло. В двух был больших торговых сетях. Только оливковое. Думаю связано с войной.
После начала войны не заметил повышения на продукты.

Ну так мы практически сравнялись с Германией (по офиц. курсу).
Вспомните только некоторое различие в зарплатах. :)
Подсолнечное масло пока что в магазине есть. Сливочное - импортное по цене в несколько раз выше довоенной.
Но меня интересовала ситуация у нас. То, что на Германию текущие события повлияют, тем более, так быстро, я не ожидал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:23

  prodigy написав:andrijk777
есть версия , что НАТО (и США в том числе) не заинтересованы в быстром окончании войны,

Я в цю всю конспірологію не вірю. Факти в студію. Без фактів це все переливання з пустого в порожнє.
andrijk777
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