Хомякоид написав:........... В Германии цена на свинину/курятину где-то 7/8 евро за кг.(филе/ мякоть) Хлеб где-то 1 евро кг. Пропало подсолнечное и рапсовое масло. В двух был больших торговых сетях. Только оливковое. Думаю связано с войной. После начала войны не заметил повышения на продукты.
Ну так мы практически сравнялись с Германией (по офиц. курсу). Вспомните только некоторое различие в зарплатах. Подсолнечное масло пока что в магазине есть. Сливочное - импортное по цене в несколько раз выше довоенной. Но меня интересовала ситуация у нас. То, что на Германию текущие события повлияют, тем более, так быстро, я не ожидал.
В Германию выехало 150 тысяч наших: зайдя в магазин и увидев дефецит -- решили "надо брать! -- лучше 2-3 бутылки сразу!". Влияние по остальным товарам: >>> После начала войны не заметил повышения на продукты.
Искажаете, как обычно в последнее время, и хамите. Я ничего не писал о Солонине и его трудах. Вы правильно процитировали: "его взгляды не стали общепризнанными даже на Западе", но отвечаете не на это, а на свои мысли. Будете утверждать, что я не прав в этом высказывании? Его взгляды стали общепризнанными хотя бы на Западе?
lapay написав:Треба їх гнати і мочити, палити і брати в полон. Поки не попустить.
Фатальна помилка, путіну до одного місця мочилово смердів, а от придушення санкціями, знищення економіки, різке пониження комфорту впливового оточення + броунівський рух напівголодних мокшан становить реальну небезпеку, але це все, на жаль, справа не одного - двох тижнів
_hunter написав:........ В Германию выехало 150 тысяч наших: зайдя в магазин и увидев дефецит -- решили "надо брать! -- лучше 2-3 бутылки сразу!". Влияние по остальным товарам: >>> После начала войны не заметил повышения на продукты.
Простите, неоднозначность языка. "Не ожидал" - имел ввиду, что я считаю, что на ценах в Германии война в Украине не отразится. Последняя фраза, как понимаю, об Украине. Если не секрет - какой город?
_hunter написав:........ В Германию выехало 150 тысяч наших: зайдя в магазин и увидев дефецит -- решили "надо брать! -- лучше 2-3 бутылки сразу!". Влияние по остальным товарам: >>> После начала войны не заметил повышения на продукты.
Простите, неоднозначность языка. "Не ожидал" - имел ввиду, что я считаю, что на ценах в Германии война в Украине не отразится. Последняя фраза, как понимаю, об Украине. Если не секрет - какой город?
Не-не: последняя фраза -- это цитата из сообщения Хомякоида чуть выше -- просто для наглядности вынес. Если я его сообщение правильно понял: на ценах в Германии война в Украине и не отразилась -- просто пропало подсолнечное масло.
_hunter написав:......... Не-не: последняя фраза -- это цитата из сообщения Хомякоида чуть выше -- просто для наглядности вынес. Если я его сообщение правильно понял: на ценах в Германии война в Украине и не отразилась -- просто пропало подсолнечное масло.
Понятно, опять неточность человеческого языка. Ну подсолнечное масло могло действительно пропасть в результате нашей войны. Если Германия получает его от нас, то поставки могли резко сократиться из-за проблем с логистикой.